La oscura verdad de la pelea de Indiana Cubero y Mica Viciconte: "Monstruoso"

La interna entre Nicole Neumann y el grupo formado por Fabián Cubero y Mica Viciconte sumó un capítulo inesperado luego de la hospitalización de Allegra Cubero. En este escenario, Indiana Cubero volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse detalles de su distanciamiento de la ex integrante de Combate.

La situación fue analizada en televisión tras la palabra de Gege Neumann, quien al ser consultada por el vínculo entre su sobrina y Viciconte afirmó "yo entiendo que sí, pero si lo supiera no te lo diría".

Sobre esos dichos, Pochi de Gossipeame consideró que "Cuando le preguntan si Indiana se lleva bien con Mica, ella dice 'yo entiendo que sí, pero si lo supiera no te lo diría', ahí también abre una puerta de que ahí hay algo. No lo va a decir, pero hay una posibilidad".

Por su parte, Nancy Duré opinó sobre el cambio de vivienda de la joven señalando que "Eso fue lo que pasó. Trataron de enfrentar a Indiana con Nicole, de hecho Indiana estuvo en algún momento viviendo con Cubero. Y ahora se ve que la nena vio algo o se dio cuenta o entendió, y está con la mamá".

La panelista Pochi agregó otra perspectiva al conflicto mencionando que "No sé si las trataron de enfrentar. Creo que las nenas en la adolescencia tienen muy esto de enfrentarse con la madre, y le dieron un sostén. Y como hay una guerra donde la nena vuelve a vincularse con la mamá…". Sin embargo, Pampito intervino de forma tajante al recordar acciones legales previas y exclamó "Pero Pochi, filtraron cosas, ¡Le hicieron una denuncia!".

El periodista profundizó en las estrategias mediáticas del pasado al decir "Chicos, no nos olvidemos que la quisieron dejar a Nicole Neumann como que la maltrataba a la chica, con una grabación. Seguramente Nicole estaba retando a su hija, pero se decía que no la dejaba comer… se usó mucho eso en ese momento, en la Justicia y también mediáticamente".

Pampito también se refirió a la conducta de Viciconte aclarando que "Seguramente Nicole tuvo una pelea con su hija, pero como decís vos Pochi, una pelea cualquiera. Seguramente, quizás hoy, Mica tenga algún enfrentamiento con alguna de las nenas, y eso no la convierte a Mica en una basura de persona. Porque me consta que, además de todos los escándalos, ha estado, cuidado y acompañado a Fabián y sus hijas".

No obstante, criticó la exposición del conflicto al sentenciar que "Pero eso no la convierte en un monstruo. Lo que pasa acá es que, lo monstruoso de ellos, es que hacen todo público".

En la misma línea, Matías Vázquez observó que "Es verdad, lo chiquito lo hacían grande, y lo utilizaban muchas veces como un recurso para atacar a la otra parte". Pochi enfatizó el daño a la carrera de la modelo al explicar que se usó "Para dar una mala imagen de Nicole que vive de su imagen pública, porque también es esa. Si vos estás diciendo que la maltrata, que es mala madre, que no está presente, que la nena elige vivir con vos… a Nicole que vive de su imagen la hacés pelota".

Finalmente, Duré destacó la postura de la madre ante los ataques concluyendo que "Y la que se bancó Nicole, porque todo el mundo la estaba atacando y ella no hablaba. Ella se la bancó y lo resolvió puertas adentro porque cuidó a sus hijas".