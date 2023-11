Durante la primera quincena de diciembre se realizará la primera cosecha de uva en fresco o de mesa en San Juan, y de ese modo se abre la antesala a lo que será la vendimia 2024. En este sentido, DIARIO HUARPE dialogó con tres referentes del sector viñatero, quienes mostraron preocupación e incertidumbre en cuanto a las ventas locales y exportaciones, argumentando una pésima coyuntura económica y trabas impositivas y de cambios, que complican las transacciones. Los cambios de gobierno, son otro factor clave que eleva la incertidumbre en el sector.

Para adentrarse en la situación actual del sector, este diario contactó a los viñateros Juan José Ramos, José “Catuco” Molina y Eduardo Garcés. Todos coincidieron en que pese a que la cantidad y calidad de la próxima vendimia serán similares a las de la última, el contexto económico hará que las ventas locales y las exportaciones, puedan incluso manejar peores valores que la del 2023.

José "Catuco" Molina/ Juan José Ramos/ Eduardo Garcés. (Foto: collage/ gentileza).

A su vez, concuerdan en cuáles son las problemáticas que les quitan competitividad en los mercados, señalando como factor principal la diferencia abismal entre el dólar blue al que compran los insumos, y la divisa oficial o “Malbec” con la que obtienen sus ganancias. En esta misma línea, confirman que otros motivos que dificultan que la uva sanjuanina pueda comercializarse en el exterior están ligados a imposiciones fitosanitarias, la casi nula importación de insumos por sus altos precios, y la baja oferta de mano de obra para la cosecha.

En este sentido, Ramos fue categórico al asegurar que “tenemos que exportar y no sabemos con qué parámetro, si conviene o no, y ¿con qué dólar? Con esta realidad, es posible que no vendamos”. Mientras que Garcés también responsabilizó a algunos “bodegueros inescrupulosos” que aumentan el valor del vino, pero no están dispuestos a pagar el precio real que debería tener la uva.

Por su parte, Molina reflexionó sobre la situación actual del sector y marcó que la problemática es de larga data: “En el 2012 estábamos en 70 millones de kilos de uva de mesa y hoy estamos en dos millones, no es un problema de los últimos 15 días”.

Asumen Orrego y Milei: ¿Cambia la situación?

A tan días de que cambien las gestiones de los gobiernos provincial y nacional, con la asunción de Marcelo Orrego y Javier Milei, los viñateros dieron su opinión sobre qué esperan de cada mandatario, coincidiendo en buenas expectativas para San Juan, pero difiriendo en qué le deparará a la Argentina con la conducción del libertario.

A nivel provincial, los tres productores opinaron en sintonía, asegurando que ven con buenos ojos a la gestión de Orrego y principalmente al equipo de Producción y Agricultura que tendrá el gobernador electo, argumentando que conocen las propuestas del sector y confían en que aplicarán políticas a largo plazo y de sostenibilidad.

A su vez, los viñateros aseguran que le pedirán al futuro mandatario que favorezca una mesa de concertación con los grandes formadores de precios, donde los productores se sienten con los industriales y fijen los valores de toda la cadena, para que todos tengan ganancia. Además, apuntan a que la próxima gestión dé valor agregado a sus productos, y también trabaje en la optimización del uso del riego y la energía, además de trabajar en mejorar la seguridad rural.

En cuanto a las expectativas que generan las políticas de Milei, las opiniones son divididas. Por una parte, tanto Garcés como Molina, coinciden en que la unificación del tipo de cambio beneficiará a las exportaciones y consideran que habrá una mayor facilidad a la hora de importar insumos que resultan fundamentales para su labor.

Mientras que, en la vereda del frente, Ramos asegura estar muy preocupado, ya que si se aplica libertad de comercio, se facilitará la importación de vino y eso perjudicará a las pymes locales. Además, aseveró que una quita de subsidios en las tarifas podría ser fatal para esta industria, e hizo hincapié en el temor que le genera no conocer con certezas el plan económico del libertario.