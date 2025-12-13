A pocas horas de la final del Torneo Clausura 2025, tres colectivos que trasladaban simpatizantes de Estudiantes de La Plata hacia Santiago del Estero protagonizaron un accidente vial en la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de la localidad bonaerense de Solís, en cercanías de San Antonio de Areco.

El siniestro se produjo alrededor de las 2 de la mañana y dejó como saldo tres personas con heridas leves. La información fue confirmada oficialmente por el club platense a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que llevó tranquilidad sobre el estado general de los pasajeros.

Desde la institución indicaron que los micros colisionaron entre sí y que, de manera preventiva, los heridos fueron trasladados al Hospital de Pilar para su correspondiente evaluación médica. Según se precisó, ninguno de los lesionados presentó heridas de gravedad y todos recibieron el alta tras ser atendidos.

Medios locales de La Plata señalaron que entre los heridos se encontraba uno de los choferes, quien sufrió un corte en uno de sus brazos producto de la rotura de vidrios. El resto de los pasajeros no presentó consecuencias físicas y permaneció a resguardo al costado de la ruta hasta que se reorganizó el traslado.

De acuerdo a los primeros testimonios recabados en el lugar, el choque habría sido por alcance, luego de que una de las unidades frenara de manera repentina y las demás no lograran evitar el impacto. Imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron daños visibles en los colectivos y a los hinchas aguardando asistencia.

Una vez resuelta la situación y con la llegada de nuevos micros, la delegación pudo retomar el viaje cerca de las 3 de la madrugada, continuando su recorrido hacia Santiago del Estero para acompañar al equipo en la final del Torneo Clausura.

El partido entre Estudiantes y Racing se disputará este sábado desde las 21 horas en el Estadio Madre de Ciudades, en un contexto de masiva movilización de hinchas de ambos clubes hacia la capital santiagueña.