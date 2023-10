Horóscopo de hoy, martes 31 de octubre: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este martes 31 de octubre según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Es posible que hayas sentido que llevas meses dando vueltas sin ningún progreso, pero las cosas están a punto de cambiar. Los eclipses de este año han terminado, por lo que no tendrás que preocuparte de que la luna presione tus planes por un tiempo. Saturno irá directo a tu segunda casa de finanzas y recursos, lo que debería aliviar el estrés financiero que has estado sintiendo. Con las revisiones de fin de año en el trabajo acercándose, ahora es un momento ideal para reunir evidencia para un ascenso o aumento. Asegúrese de ceñirse a los hechos de su arduo trabajo y sus contribuciones al resultado final, pero no tenga miedo de imponerse si es necesario. Has trabajado duro y es hora de que obtengas el reconocimiento que mereces.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Te espera un mes movido. La temporada de eclipses acaba de terminar, cerrando un capítulo importante en tu vida que ha sido tema de conversación durante los últimos dos años. A medida que esta temporada llega a su fin, prepárese para que surjan y se desarrollen nuevas conversaciones en su vida. No es un período de transformación; ya has pasado por eso. Esta es tu oportunidad de ser curioso y probar cosas nuevas sin expectativas. Saturno irá directo a tu tercera casa de conexiones locales y comunidad, y esta es la oportunidad perfecta para que te expongas. Esta semana, intente salir de casa y explorar su vecindario visitando lugares que haya querido visitar en la ciudad.

Publicidad

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Puedes esperar cambios significativos en tus rutinas y rituales diarios este mes. Esta semana, Saturno se mueve directamente en tu esfera doméstica, familiar y cómoda, trayendo cambios a tu vida hogareña. Si bien algunos de estos cambios pueden parecer fuera de su control o impuestos por otros, es importante recordar que nuestros seres queridos a veces intervienen para ayudarnos a alinearnos con lo que es mejor para nosotros. Trate de escuchar desde un lugar de comprensión cuando las personas acudan a usted con problemas esta semana. Pero tenga cuidado con aquellos que parecen demasiado ansiosos por criticarlo. Tienes la oportunidad de colaborar de formas nuevas y emocionantes.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Signo del horóscopo Cáncer hoy

El mes pasado, es posible que los eclipses no hayan ocurrido en tu signo, pero como alguien cuyo planeta regente es la luna, es posible que aún hayan afectado tu salud mental. Es posible que tus pensamientos se hayan ido a un lugar oscuro o que viejos problemas resurjan inesperadamente. Sin embargo, los astros ahora están alineados a tu favor, dándote la oportunidad de seguir adelante y dejarte llevar. Saturno ahora avanza en tu esfera de alegría, diversión y placer, lo que te sirve como recordatorio para apreciar los pequeños momentos de la vida. Esta es la oportunidad perfecta para liberarse de las conexiones negativas y el drama que lo mantienen estancado en el pasado y, en cambio, concentrarse en crear nuevos recuerdos en el presente.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Los eclipses han supuesto un cambio importante en cómo te percibes a ti mismo. Es posible que algunas personas no reciban bien esta nueva sensación de confianza, lo que le hará sentir un conflicto entre sus expectativas y sus propias aspiraciones. A medida que Saturno se mueve directo en tu esfera de rutinas diarias, planificación y esfuerzo, tendrás que decidir hacia dónde canalizar tu energía. Es importante tener en cuenta que, a veces, las personas que obstaculizan su progreso no lo hacen intencionalmente. Es posible que se aferren a una imagen de una versión más joven de ti que quieran preservar. Esta semana, no dude en tener conversaciones difíciles sobre los límites, pero asegúrese de ser justo al evaluar la situación.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Estás funcionando a toda máquina este mes, incluso si otras personas no quieren darte crédito por ello. Saturno retrógrado en Piscis hizo que otras personas cuestionaran su competencia y capacidad para realizar el aterrizaje. Mientras lo descartaban, usted se tomó el tiempo para abordar las lagunas de conocimiento y las deficiencias percibidas. Ahora, con Saturno moviéndose directamente en su esfera de relaciones a largo plazo, asociaciones comerciales y conexiones personales, es hora de que redefina su papel en las relaciones. No tengas miedo de afirmarte y dejar que los demás sepan de lo que eres capaz. Otros pueden sentir que algo ha cambiado en su comportamiento, por lo que le beneficiaría estar atento a posibles aliados a medida que avanza.

Publicidad

Signo del horóscopo Libra hoy

Estás funcionando a toda máquina este mes, incluso si otras personas no quieren darte crédito por ello. Saturno retrógrado en Piscis hizo que otras personas cuestionaran su competencia y capacidad para realizar el aterrizaje. Mientras lo descartaban, usted se tomó el tiempo para abordar las lagunas de conocimiento y las deficiencias percibidas. Ahora, con Saturno moviéndose directamente en su esfera de relaciones a largo plazo, asociaciones comerciales y conexiones personales, es hora de que redefina su papel en las relaciones. No tengas miedo de afirmarte y dejar que los demás sepan de lo que eres capaz. Otros pueden sentir que algo ha cambiado en su comportamiento, por lo que le beneficiaría estar atento a posibles aliados a medida que avanza.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Este mes va a ser de limpieza espiritual para ti, Escorpio. Los eclipses te hicieron enfrentar tus miedos directamente y demostrar que puedes profundizar y brindarte seguridad y consuelo, incluso cuando el mundo está en tu contra. Y ahora, con Saturno en Piscis moviéndose directamente en tu esfera de conocimiento, nuevas aventuras y filosofía, tienes la oportunidad de expandir tu mundo una vez más. Los escorpio son famosos por su transformación, pero gran parte del trabajo que se realizará durante las próximas semanas será una revolución interna. Así que no te sientas mal si necesitas tiempo para descansar y recuperarte por completo antes de volver a tu rutina. También estás aprendiendo a sentirte seguro y cómodo en tus relaciones románticas, y las estrellas te permiten abrir tu corazón a nuevas conexiones y vínculos más profundos.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Tienes una gran demanda este mes, Sagitario. Aunque esto pueda parecer algo bueno, los astros te abruman desde hace un tiempo. La retrógrada de Saturno en tu espacio profesional ha estado causando retrasos en las expectativas que la gente tiene de ti, pero como se mueve directamente, todas las miradas ahora estarán puestas en ti. Es posible que de repente te reconozcan por el trabajo que hiciste hace un tiempo o que se te presente una nueva oportunidad para demostrar tu valía. Aunque estas oportunidades pueden ser emocionantes, aun así, pueden agotar su energía. Por lo tanto, es importante reservar tiempo para uno mismo y mantener al mínimo los planes extracurriculares y los gastos de última hora. Estará feliz de haberse tomado un tiempo para ponerse al día con las cosas que necesita hacer. Este mes puede ser duro, pero será muy gratificante y enriquecedor.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Esta semana va a ser divertida y relajada para ti. Su regente planetario, Saturno, ha estado retrógrado durante los últimos cinco meses, lo que ha provocado mucha tensión en su vida social y sus amistades. Es posible que hayas estado evitando socializar o que no hayas podido hacer coincidir tus horarios con los de tus amigos. Sin embargo, ahora que Saturno retrógrado terminó, estás listo para acercarte a la gente nuevamente y reavivar la chispa que estaba allí antes. Este es un excelente momento para ser juguetón o incluso coqueto mientras te expones este mes. También podrías tener la oportunidad de reunir diferentes grupos de amigos y fomentar nuevas conexiones entre personas en tu vida. ¡Disfruta el proceso y trata de soltarte!

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Puede que te estés esforzando demasiado en mantener la calma este mes, pero es comprensible. Su regente planetario, Saturno, ha estado retrógrado durante los últimos cinco meses, lo que ha provocado una crisis de identidad sobre su posición. Siempre has sido poco convencional, pero parece que te estás perdiendo algo al no perseguir un viejo sueño. Con Saturno moviéndose directo, puedes sentir que es ahora o nunca. Sin embargo, es importante recordar que los sueños toman tiempo para alinearse. El retrógrado de Saturno te dio la oportunidad de reflexionar y analizar tus pensamientos. Este es el primer paso hacia la realineación, y con Plutón ingresando a tu signo a principios del próximo año, tienes la oportunidad de cambiar tu vida para siempre; todo está en el momento divino.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

A veces las cosas son exactamente como parecen, y durante los últimos cinco meses, Saturno retrógrado en tu signo te ha hecho evitar el problema que tienes delante. Ahora Saturno se mueve directo y es hora de admitir su papel en el mantenimiento de esta situación. Este tránsito está ocurriendo en su primera casa de autoexpresión e identidad, por lo que cualquier revelación que reciba esta semana puede resultarle inicialmente un gran shock. Pero no seas demasiado duro contigo mismo por no ver lo obvio en el momento. A veces, Saturno tiene que ofrecer este tipo de comprobaciones de la realidad y duras verdades para que puedas liberarte de lo que ha capturado tu imaginación. Ahora que el planeta lógico Saturno está avanzando nuevamente, puedes redirigir la energía que estabas desperdiciando hacia ti y tu crecimiento personal.