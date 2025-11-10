Un incendio se produjo este lunes en una de las tribunas de la Bombonera, un día después del Superclásico entre Boca y River, y generó preocupación entre quienes transitaban por la zona del estadio. Según informaron desde la Subsecretaría de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, el fuego se inició sobre los papeles que habían quedado tras el encuentro del domingo y se extendió a lo largo de unos 50 metros de ancho en la segunda bandeja sur.

Una dotación de bomberos intervino de inmediato y logró controlar la situación en pocos minutos. Además del trabajo directo en el área afectada, otros equipos actuaron desde una de las torres del estadio Alberto J. Armando, utilizando mangueras para enfriar y evitar la propagación del fuego.

Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos y que el incidente no representó un riesgo para la estructura de la cancha. Una vez extinguido el foco, se realizaron tareas de verificación y limpieza para evitar rebrotes o daños mayores.

El operativo se dio en un contexto de alta actividad en el estadio, luego de un Superclásico que había dejado una gran acumulación de residuos en diferentes sectores, entre ellos los papeles que terminaron generando el foco ígneo.