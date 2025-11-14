El lunes 10 de noviembre, Mauro Icardi llegó a Argentina acompañado por la China Suárez. El futbolista se reencontró con sus hijas, con la colaboración de Wanda Nara, y compartirá unos días con ellas antes de regresar a Turquía.

En el programa El Observador, Yanina Latorre reveló que, si bien Icardi está colaborando para que sus hijas hagan videollamada con Wanda Nara, no estaría cumpliendo con una solicitud particular de la licenciada Mattera. Latorre se comunicó con la abogada de Icardi y confirmó la falta de cooperación.

El pedido desatendido es crucial: Icardi "no las estaría llevando a la psicóloga presencial porque las chicas tienen que ir con él para que pueda hablar con ella y ver cómo está la revinculación". Icardi se habría negado a asistir, accediendo únicamente a que las nenas hablen con la psicóloga por videollamada.

La conductora Yanina Latorre cuestionó esta actitud, indicando que "Esto es a propósito". Latorre sugirió que le están "c... la cabeza".

El escándalo se intensificó el jueves, luego de que Mauro Icardi fuera a pasar tiempo en un shopping con la China Suárez, sus hijas y Juanma Cativa, el peluquero de la actriz. Latorre también criticó esta decisión de esparcimiento: "Si querés pasar tiempo de calidad con tus hijos, quedate en tu casa y haceles un tecito. ¿Qué tenés que ir a comprar?".

Además, Latorre cuestionó el doble estándar de la China Suárez al exponer a los hijos de Wanda, cuando a ella "le molesta que Vicuña exponga a los hijos". El futbolista también decidió no llevar a sus hijas al colegio para aprovechar cada segundo con ellas.