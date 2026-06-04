Icardi vuelve a la Argentina e hizo un acuerdo inédito con Wanda Nara

Una nueva visita de Mauro Icardi al país vuelve a poner en el centro de la escena la compleja relación que mantiene con Wanda Nara. El futbolista tiene previsto aterrizar en suelo argentino durante la mañana del próximo cinco de junio con el propósito claro de reencontrarse con sus hijas y compartir tiempo con ellas.

Según el cronograma previsto, el delantero permanecerá con las menores desde el 6 hasta el 29 de junio, momento en el que deberá emprender el regreso hacia el exterior para cumplir con sus obligaciones laborales.

Sin embargo, lo que asomaba como un reencuentro familiar sumó un inesperado foco de conflicto tras una audiencia judicial donde se discutió el régimen de las vacaciones de invierno. La información revelada por Paula Varela y Natalie Weber en el programa Intrusos dio cuenta de las pretensiones del jugador, quien busca aprovechar cada minuto de su estadía.

Según explicaron en el ciclo televisivo, "Mauro quiere que durante estas tres semanas larguitas que va a estar en la Argentina las nenas estén todo el tiempo con él y que no vayan al colegio para disfrutarlas".

Durante el encuentro legal, sus representantes remarcaron el gran esfuerzo que implica para el jugador trasladarse desde Turquía para estar con las niñas. No obstante, Wanda Nara habría solicitado una caución económica, funcionando como una multa o garantía, en caso de que las niñas falten a clases.

El pedido de la conductora surge tras la última visita de Icardi, cuando las menores no asistieron al colegio durante ese periodo. Desde el entorno del deportista consideran que la exigencia es desmedida, mientras las partes siguen negociando para terminar de definir cómo será el cronograma de convivencia.