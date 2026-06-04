La fuerte decisión que tomó Yanina Latorre y que sorprendió a todo mundo

Yanina Latorre aterrizó en el país el lunes después de unos días de descanso en el viejo continente junto a su familia. A través de sus historias de Instagram la mediática se sinceró sobre las sensaciones que experimentó al recargar energías para encarar la segunda mitad del año.

Según ella misma expresó “no sé qué pasó, pero vine renovadísima, como nunca. Espero seguir así” mientras explicaba que este descanso le permitió enfocarse en cuestiones que antes ignoraba.

La conductora que regresó a su puesto en SQP luego de que Sabrina Rojas lo cuidara durante su ausencia compartió una determinación tajante con sus seguidores. En sus redes sociales manifestó “tomé una decisión: todo lo que me moleste, todo lo que me enoje, todo lo que me estece…AFUERA” enfatizando que este cambio es prioritario en su vida actual.

Para la comunicadora esta transformación interna es fundamental y aseguró que “las limpiezas hacen bien” dejando en claro que no permitirá que situaciones negativas afecten su bienestar.

A pesar de su entusiasmo el retorno al trabajo no fue del todo sencillo debido a la diferencia horaria. El martes bien temprano comentó sobre su estado físico mencionando “el jet lag. Llevo 3 horas despiertas. Me falta todo el día” evidenciando el esfuerzo de retomar su rutina habitual.

Con 32 años de relación junto a Diego Latorre y el secreto de dormir en cuartos separados la rubia sigue apostando a renovarse constantemente tras las enseñanzas que le dejó su paso por Europa.