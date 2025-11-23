Fuentes de la UFI Delitos Especiales confirmaron este sábado la identidad de la mujer que fue encontrada sin vida en el canal Céspedes, en el departamento Rivadavia. La víctima fue identificada como Estela Marys Cortez, de 67 años. De acuerdo con los primeros datos recabados en la escena, el cuerpo no presentaba signos de violencia, lo que, junto con otras evidencias, refuerza la hipótesis de que podría haberse tratado de un suicidio.

El hallazgo se produjo durante la siesta, cuando vecinos que circulaban por la zona advirtieron que había una persona flotando en el canal. Tras acercarse y retirar el cuerpo del agua, constataron que la mujer no tenía signos vitales y dieron aviso inmediato a la Policía.

Publicidad

Efectivos policiales y personal de la UFI Delitos Especiales trabajaron en el lugar para obtener pruebas y reconstruir las circunstancias del hecho. Aunque la hipótesis principal descarta la participación de terceros, los investigadores continúan con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió la muerte.