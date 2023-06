Ilia Topuria, la nueva estrella de UFC que puede pelear por el título

En la estelar del UFC Jacksonville del sábado, Ilia Topuria (14-0 MMA, 6-0 UFC) se lució. El peleador español habló en la conferencia de prensa posterior a la pelea, en la que explicó por qué debería verse a continuación contra el ganador del título del 8 de julio. El mencionado espera medirse con el que salga victorioso en la batalla a disputarse entre el campeón Alexander Volkanovski y el campeón interino Yair Rodríguez, en UFC 290.

"Esta noche demostré que nadie puede igualar mi nivel de habilidad dentro de la jaula. Creo que todos están (de acuerdo) conmigo. Sé que puedo acabar con cualquiera en esta división. Simplemente fue difícil esta noche. Pero lo vencí bastante fácil. No va a ser diferente con Alex. La receta va a ser la misma", fue lo que expresó Topuria al comienzo de la conferencia de prensa.

Por otra parte, Ilia indicó: "Lo voy a noquear en el primer asalto, segundo asalto. Si no, lo voy a dominar por cinco rounds, no hay problema. Soy el siguiente en la fila. Puedo esperar. Una de las mejores habilidades que tengo es la paciencia. Si me ofrecen pelear con Max Holloway en España, hagámoslo. Si no, voy a esperar mi pelea por el título. Eso es todo. Estaré allí, observando mis próximas presas".

"La guerra (del ganador) va a terminar pronto y la mía va a comenzar", sentenció el español. Cabe recordar que Max Holloway (24-7 MMA, 20-7) tiene programado encabezar un evento de UFC Fight Night el 26 de agosto en Singapur, el que se llevará a cabo justamente con "The Korean Zombie". Sus únicas derrotas desde el 2014 en adelante han sido contra Volkanovski (tres veces) y Poirier (una vez, en Peso Ligero).

Elogios para Ilia Topuria

Tras la pelea del sábado, Aljamain Sterling fue hasta su cuenta de Twitter y escribió: "Wow que actuación de Ilia Toupuria!! Este tipo va a competir por un cinturón en un futuro no muy lejano". Sin dudas, las palabras del campeón de UFC dejan en claro el poder que tiene el español. Por otra parte, quien también lo elogió fue Thiago Moisés, el que comentó: "Quiero ver Topuria vs Volkanovski".