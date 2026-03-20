Imputarán a los dos acompañantes que estaban con Evelyn Esquivel en el siniestro vial

La investigación por la muerte de Evelyn Esquivel, la joven de 24 años que falleció tras un mes de agonía por un siniestro vial ocurrido en enero sobre la Ruta 20, sumó un nuevo avance judicial. El fiscal de Delitos Especiales, Sebastián Gómez, solicitó la audiencia de formalización contra los dos jóvenes que viajaban con la víctima al momento del accidente.

Según fuentes judiciales, Nilson Molina, oriundo de Córdoba, será imputado por homicidio culposo agravado por el uso de vehículo con motor, mientras que Mariana Daniela Páez Atencio enfrentará una acusación por encubrimiento. Se trata de imputaciones iniciales que podrían modificarse a medida que avance la investigación. Hasta el momento, no se ha fijado fecha para la audiencia.

La contradicción sobre quién manejaba

Uno de los puntos centrales del caso sigue siendo motivo de controversia. Las versiones sobre quién conducía el Peugeot 208 en el momento del siniestro cambiaron con el paso de los días, generando incertidumbre entre los investigadores.

En un primer momento, los policías que intervinieron en la escena indicaron que Evelyn Esquivel iba al volante, mientras que Molina ocupaba el asiento del acompañante. Sin embargo, esa versión fue posteriormente modificada en declaraciones formales. Páez Atencio aseguró que quien manejaba era Molina, lo que abrió nuevas líneas de investigación.

Para esclarecer esta contradicción, los investigadores analizaron cámaras de seguridad ubicadas en el límite entre San Juan y San Luis, pero los resultados no fueron concluyentes. Las imágenes solo muestran el paso del vehículo, sin permitir identificar quién iba conduciendo, ya que en ese momento no había controles policiales en la zona.

El trágico siniestro en El Encón

Evelyn Esquivel había resultado gravemente herida en el siniestro ocurrido el 12 de enero a la altura del kilómetro 443 en la zona de El Encón. Permaneció internada durante más de un mes, hasta que falleció el 17 de febrero como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Los tres jóvenes regresaban de una fiesta electrónica en Córdoba y habían emprendido viaje hacia San Juan durante la noche del domingo. El accidente se produjo en las primeras horas del lunes, en circunstancias que aún se investigan.

La familia será querellante

La causa, que generó fuerte repercusión en la provincia, había tenido un giro previo cuando se cambió la carátula y se confirmó que la familia de Evelyn Esquivel se constituiría como querellante en el proceso judicial, lo que les permite tener una participación activa en la investigación y en el avance de la causa.

Con la audiencia de formalización en puerta, la causa entra en una etapa clave para determinar responsabilidades y esclarecer definitivamente qué ocurrió aquella madrugada trágica en la que Evelyn Esquivel perdió la vida.