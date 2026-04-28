Imputaron al conductor del colectivo 126 que atropelló y mató a una mujer en Capital

La causa por el siniestro vial ocurrido el 7 de abril en la intersección de avenida Libertador y calle Jujuy avanzó este martes con la audiencia de formalización contra Esequiel Fabián Figueroa, el chofer de la línea 126 de la Red Tulum acusado de atropellar a una mujer que días después falleció a raíz de las heridas.

El acto judicial estuvo presidido por el juez Rodolfo Javier Figuerola, mientras que la acusación fue sostenida por el fiscal Nicolás Gregorio Schiattino, titular de la investigación junto a su equipo de la UFI de Delitos Especiales.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal formalizó la imputación contra el conductor por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo con motor, en perjuicio de Graciela Rosario Reina, de 64 años. En ese marco, la Fiscalía también dejó planteada la posibilidad de avanzar en un juicio abreviado, una instancia que permitiría resolver el caso con una eventual condena sin llegar a debate oral.

Sin embargo, esta salida procesal quedó en suspenso debido a la oposición de la querella, que solicitó una calificación más grave del hecho —homicidio simple—, lo que abrió una controversia jurídica sobre el encuadre legal del caso. Ante esta situación, el juez dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles, cuando se definirá cómo continuará el proceso.

Un video como prueba

Uno de los momentos centrales de la audiencia fue la exhibición de un video tomado por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes, incorporadas como prueba por la fiscalía, muestran el instante en que la víctima cruza por la senda peatonal. Según se expuso, el semáforo se encontraba en rojo cuando la mujer avanzaba, y en ese momento el colectivo —que circulaba por Jujuy de sur a norte— giró hacia el oeste e impactó de lleno contra ella.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el frente del vehículo embistió a la peatona desde atrás, provocando su caída violenta sobre el asfalto y lesiones de extrema gravedad.

Tras el impacto, Reina fue trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó con traumatismo encéfalo craneano grave, fractura de tórax cerrado, neumotórax hipertensivo y múltiples politraumatismos. Permaneció internada en estado crítico hasta el 9 de abril, cuando se confirmó su fallecimiento luego de casi dos días de agonía.

Durante la audiencia también se repasaron otras evidencias recolectadas en la investigación, como las pericias realizadas por Policía Científica y el test de alcoholemia practicado al conductor, que arrojó resultado negativo.

Con la formalización y el planteo de juicio abreviado, la causa entra ahora en una etapa clave en la que se analizará la responsabilidad penal de Figueroa. El video, junto con el resto de los elementos probatorios, será determinante para establecer si existió negligencia o incumplimiento de las normas de tránsito en la maniobra que derivó en el trágico desenlace.