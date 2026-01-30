En una audiencia marcada por la tensión, un hombre fue imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de sus dos sobrinas de 10 y 11 años en Pocito. Hace unos días, el residente del Lote 33 tuvo un enfrentamiento con familiares de las menores, quienes intentaron prenderlo fuego y la situación terminó en una gresca.

El juez de Garantías Diego Sanz dispuso que el sospechoso permanezca bajo prisión preventiva por un plazo de 30 días, mientras se aguarda que las menores declaren en una entrevista videograbada bajo el sistema de Cámara Gesell.

Durante el acto judicial, el sujeto se mostró en aparente estado de shock, agarrándose la cabeza y evitando mirar a los fiscales; de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel.

Contexto del caso

La detención del presunto agresor, efectuada el pasado martes por la tarde, fue el detonante de graves incidentes violentos en el Lote 33 de Pocito. Esa misma noche, familiares de las niñas protagonizaron una gresca de magnitud en las inmediaciones de la antigua vivienda del imputado.

Según los informes de la policía, un grupo de allegados a las menores ingresó al domicilio con la intención de prender fuego a la propiedad utilizando un bidón de nafta. Como consecuencia de estos enfrentamientos, varios de los parientes involucrados resultaron heridos y debieron ser trasladados e internados en un centro hospitalario.