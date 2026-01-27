Incendio en Chubut: llamas de 60 metros rodearon Cholila y ahora avanzan hacia Esquel

La comunidad de Cholila vivió horas de terror este lunes cuando un voraz incendio forestal, con llamas que alcanzaron los 60 metros de altura, la rodeó y amenazó su entramado urbano. El fuego, que ya ha consumido más de 35 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces, mantiene en alerta máxima a la región y ahora avanza en dirección a la ciudad de Esquel.

Una noche de fuego y desesperación

Según reportes del medio local Cholila Online, el frente de fuego llegó a situarse a apenas 3 kilómetros de las viviendas, iluminando el cielo con un rojo intenso y generando escenas de impacto entre los habitantes. Oscar Cárdenas, un vecino de la zona, relató la desesperación de los momentos más críticos: junto a otros residentes organizaron cortafuegos, pero hubo un momento en que "no tuvimos nada que hacer" debido a la velocidad devastadora del avance de las llamas, que consumía cualquier estrategia de defensa.

La situación se agravó por condiciones meteorológicas extremas. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut reportó para el 25 de enero ráfagas de viento de hasta 50 km/h, con rotaciones que generaron múltiples focos secundarios y un comportamiento "extremo" del incendio, con rápida propagación. La escasa visibilidad incluso impidió la operación continua de medios aéreos, vitales para el combate.

Un respiro precario y una nueva amenaza

Un cambio en la dirección del viento durante las últimas horas otorgó un respiro parcial a Cholila, desviando el fuego del área urbana más inmediata. Sin embargo, esta misma rotación ha puesto ahora en la trayectoria de las llamas a la ciudad de Esquel, una de las más pobladas de la cordillera chubutense.

La tarea en Cholila, no obstante, no ha terminado. Brigadistas y voluntarios trabajan contra reloj realizando una limpieza profunda del terreno y enfriando la vegetación para evitar que las ráfagas de viento previstas para este martes reactive el fuego en ese sector, que queda en una condición de alta vulnerabilidad.

El incendio en cifras y áreas afectadas

Hectáreas consumidas: Más de 35,000 en el Parque Nacional Los Alerces.

Comportamiento del fuego: Extremo, con llamas de 60 metros y rápida propagación.

Áreas impactadas: El incendio, originalmente en el Parque Nacional, pasó a jurisdicción provincial afectando el sector de Villa Lago Rivadavia, el faldeo oeste del Lago Rivadavia (que incluye reserva provincial y la Estancia Los Murmullos), y ahora amenaza el corredor hacia Esquel.

Condiciones adversas: Vientos intensos con rotaciones, baja visibilidad y dificultades para la operación aérea.

Estado actual y alerta continua

El incendio, que continúa activo, ha superado las fajas de seguridad construidas manualmente en los últimos días. Las autoridades mantienen la alerta máxima y monitorean constantemente la evolución del fuego, que presenta múltiples frentes y focos secundarios.

La provincia de Chubut enfrenta una de las emergencias ambientales más graves de la temporada, que pone en riesgo ecosistemas valiosos, propiedades y, sobre todo, la seguridad de sus comunidades. La solidaridad y el trabajo conjunto de bomberos, brigadistas, voluntarios y vecinos son, una vez más, la primera línea de defensa contra el avance implacable de las llamas.