Un influencer de Estados Unidos fue condenado a 40 años de prisión por matar a su pareja en un caso que generó conmoción, no solo por la violencia del hecho sino también por el intento del acusado de culpar a su perro.

Se trata de Kaleb Mickens, conocido en redes como “Cash Cartier”, quien admitió haber atacado y asesinado a su novia, Sheila Cuevas, en un episodio ocurrido en octubre de 2023 en Texas.

En un primer momento, el hombre llamó a emergencias y aseguró que la mujer había sido atacada por su mascota. Sin embargo, tras las pericias, se determinó que el animal no tenía relación con las heridas que causaron la muerte.

La investigación reveló que Mickens había drogado y golpeado a la víctima, provocándole lesiones fatales. Incluso, el perro fue sacrificado tras la acusación inicial, antes de que se confirmara que no había intervenido en el hecho.

Finalmente, el influencer se declaró culpable de agresión agravada en un contexto de violencia doméstica y recibió una condena de 40 años de prisión.

Durante el proceso judicial también salieron a la luz testimonios de otras mujeres que denunciaron haber sufrido abusos, manipulación y violencia por parte del acusado, lo que evidenció un patrón de conducta previo.

El caso tuvo fuerte repercusión en redes sociales y medios internacionales, no solo por la brutalidad del crimen, sino por el intento de desviar la responsabilidad hacia el animal, lo que terminó agravando el impacto del hecho.