Cáritas San Juan compartió un emotivo video en el que el reconocido actor sanjuanino Martín Rodríguez, protagonista de la serie “En el barro”, visita la institución y conoce de cerca el trabajo solidario que realizan diariamente en la provincia. Durante el recorrido, el artista se mostró conmovido por las historias que escuchó y decidió sumarse activamente a la campaña solidaria.

En el material difundido, Rodríguez no solo expresó su apoyo, sino que también invitó a la comunidad a participar de la Colecta Anual de Cáritas, destacando la importancia de la colaboración para transformar realidades. “Su apoyo nos llena de orgullo, pero el tuyo es el que transforma”, remarcaron desde la organización, reforzando el mensaje colectivo de la campaña.

La colecta nacional se llevará a cabo el fin de semana del 6 y 7 de junio en todo el país, aunque en San Juan habrá una actividad previa para promover la participación. Se trata de un evento masivo que se realizará el viernes 29 de mayo a las 9:30 en el Cruce de las Peatonales, en Capital. Allí participarán directores de las 46 sedes parroquiales de la provincia, junto a autoridades eclesiásticas y propuestas artísticas.

Desde la organización informaron que el objetivo de este encuentro es animar a la comunidad a sumarse a la campaña solidaria, visibilizando el trabajo territorial que Cáritas desarrolla en distintos puntos de San Juan.

En cuanto a las formas de colaborar, la institución diversificó los canales de donación para facilitar el acceso de los vecinos. Por un lado, se puede aportar de manera virtual mediante links de Mercado Pago y transferencias bancarias difundidas en redes sociales oficiales.

Por otro lado, se mantendrá el tradicional sistema de sobres, que serán distribuidos por voluntarios en todas las parroquias de la provincia y luego depositados en alcancías destinadas a la colecta.

La campaña busca reforzar la solidaridad en un contexto social complejo, apelando al compromiso comunitario y al acompañamiento de figuras públicas como Rodríguez, cuyo mensaje busca amplificar el alcance de una de las acciones solidarias más importantes del año en el país.