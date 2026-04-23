Una intensa jornada de procedimientos de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes terminó con el secuestro de tres motocicletas en distintos operativos realizados en los departamentos Rawson y Pocito. Dos de los rodados presentaban pedidos de secuestro vigentes por causas de robo y hurto, mientras que un tercer vehículo quedó a disposición de la Justicia para determinar su procedencia.

El primero de los procedimientos se concretó en inmediaciones de calle Progreso y calle Mogna, en Rawson. Allí, tras tareas investigativas desarrolladas por personal especializado, los efectivos localizaron y secuestraron una motocicleta marca Brava 110 centímetros cúbicos, color bordó con vivos negros.

Luego de la verificación correspondiente, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente desde el 13 de noviembre de 2022 por una causa de Hurto Simple, expediente que se encuentra bajo la órbita del Segundo Juzgado Correccional.

Poco después, el despliegue policial continuó en calles Quiroz y Pedro Cobos. En ese sector, los uniformados intentaron entrevistar al conductor de una motocicleta Guerrero 110 cc color celeste, pero el sujeto intentó escapar para evitar el control.

La maniobra fue frustrada por la rápida intervención de los efectivos, que lograron interceptar el vehículo y trasladarlo al depósito judicial. Según informaron fuentes del caso, la moto quedó a disposición de la fiscalía para determinar su procedencia, verificar documentación y establecer si presenta irregularidades registrales o algún requerimiento judicial.

El tercer procedimiento ocurrió en Pocito, en el interior de Villa Huarpe, en la intersección de calles Constitución y Amable Jhon. En ese lugar, el personal policial secuestró una motocicleta Honda Biz 110 cc color negro.

Las pericias realizadas sobre el rodado revelaron que presentaba un pedido de secuestro por el delito de robo, con fecha del 13 de octubre de 2025. Tras esa constatación, el procedimiento quedó vinculado a una investigación que tramita en la UFI Delitos contra la Propiedad.

Fuentes policiales indicaron que los tres procedimientos se dieron en el marco de tareas preventivas y operativos de investigación orientados a detectar vehículos sustraídos, adulteraciones y maniobras vinculadas al mercado ilegal de autopartes.

Con estos secuestros, la sección especializada sumó nuevos resultados en la recuperación de vehículos con requerimientos judiciales, mientras continúan las actuaciones para establecer responsabilidades y profundizar las pesquisas en torno a la procedencia de los rodados incautados.