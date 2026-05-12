La China Suárez y su sugerente mensaje ante el debut de Wanda Nara como actriz

El mundo del espectáculo amaneció con un nuevo capítulo en la historia entre Eugenia y la empresaria. Justo cuando Wanda se preparaba para el lanzamiento de Triángulo Amoroso, su primera ficción como protagonista para redes sociales, la actriz decidió reaparecer con fuerza en su cuenta de Instagram.

A través de sus historias, compartió fragmentos de su trayectoria actoral que incluyen desde su papel en Abzurdah hasta su paso por ATAV como La Polaca, sumando imágenes del rodaje de la segunda temporada de En el barro.

Este movimiento se dio en un contexto muy particular ya que Mauro Icardi también participó del ruido mediático al publicar una foto de la madre de sus hijos en bikini. El futbolista, que festeja un título en Turquía, expresó que "Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida" en su dedicatoria. Mientras tanto, la serie de Telefe comenzó a circular con la participación de Maxi López y Débora Nishimoto, quien encarna a un personaje que hace clara referencia a la China.

Sobre el contenido de la producción, el exfutbolista fue el encargado de poner paños fríos a las especulaciones. Según sus palabras, "Es nuestra historia de un lado un poquito más cómico" y aclaró que el proyecto "no va con mala intención para nadie" frente a las cámaras.

Pese a que Suárez no mencionó nombres propios, el momento elegido para resaltar su recorrido profesional fue interpretado por miles de seguidores como una respuesta silenciosa ante el debut actoral de su eterna rival.