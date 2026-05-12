Vecinos protestaron contra los reiterados robos en Santa Lucía

Vecinos de distintos barrios de Santa Lucía realizaron este lunes un reclamo por hechos de inseguridad registrados en la zona de calle San Lorenzo y Colón, donde denunciaron robos en viviendas y comercios, arrebatos en la vía pública y falta de respuestas ante algunos llamados a la Policía. La manifestación reunió a habitantes de los barrios San Lorenzo, Jardín del Milagro y sectores cercanos, quienes pidieron mayores controles y presencia permanente de efectivos y móviles comunales.

Durante el encuentro también participaron autoridades policiales, que dialogaron con los vecinos y aseguraron que se encuentran coordinando medidas preventivas junto con el municipio y la Secretaría de Seguridad.

“Estamos acá reunidos los vecinos porque estamos pidiéndole por favor a las autoridades que están encargadas de brindarnos seguridad en la zona que terminen los delitos porque está liberada”, expresó Cecilia Rodriguez, una de las vecinas que encabezó el reclamo.

Según relataron, los delitos ocurren tanto de noche como durante el día y afectan principalmente a viviendas y locales comerciales. “En los comercios les entran por los techos, les roban la mercadería y en los domicilios ingresan incluso hasta dentro de la vivienda”, señaló la mujer.

Los vecinos también denunciaron episodios de arrebatos y situaciones de inseguridad en la vía pública. “Hay vecinos que han vivido arrebatos”, indicó Cecilia, quien aseguró que los hechos se repiten especialmente durante la madrugada.

Reclamos por controles permanentes

Uno de los principales pedidos de los habitantes de la zona fue que los operativos de seguridad no se limiten a determinados horarios.

“Nos dicen en qué horario quieren más controles y no, necesitamos en todo tiempo”, sostuvo la vecina. Además, afirmó que los habitantes del lugar aseguran reconocer a algunas de las personas vinculadas a los hechos delictivos. “Nosotros los vecinos sabemos quiénes son, ellos también los conocen”, manifestó.

Otra de las vecinas relató una situación ocurrida durante el último fin de semana y vinculó los problemas de inseguridad con sectores abandonados y falta de iluminación. “El domingo llegué 1.50 y tenía pisándome los talones dos vagos. Ya habían aguantado y se habían subido a los techos”, comentó.

La mujer también cuestionó la respuesta policial ante algunos pedidos de asistencia. “Cuando hemos llamado no hemos tenido respuestas. Hay vecinos que se han acercado a poner la denuncia y no han tenido buena respuesta”, aseguró.

La respuesta policial

Tras el reclamo, el Comisario Mayor William López confirmó que se abrió una instancia de diálogo con los vecinos y que se trabaja en coordinación con móviles comunales de Santa Lucía.

“Estamos en diálogo con los vecinos acá de la zona de Colón y San Lorenzo. Manifiestan un problema de inseguridad y se ha logrado coordinar con los comunales de Santa Lucía”, indicó el jefe policial. Sin embargo, rechazó que exista una “zona liberada”. “Zona liberada no hay. No hay en ningún lado ocurre acá en la provincia ese tipo de situaciones”, afirmó.

El comisario sostuvo además que existe presencia policial permanente en distintos sectores del departamento y reconoció que los conflictos de inseguridad se presentan en diferentes puntos del Gran San Juan. “Los conflictos los tenemos en todos lados y buscamos la manera de solucionarlo y darle respuesta a los vecinos”, señaló.