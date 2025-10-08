Después de quince meses de debate y más de 150 testigos, el juicio por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner llega este jueves a su instancia final. El Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, dará a conocer el veredicto que definirá el futuro de los tres acusados conocidos como “La banda de los copitos”.

Los principales imputados, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, enfrentan cargos por tentativa de homicidio triplemente agravado: por haber sido perpetrado con violencia de género (femicidio), por violencia política y por el uso de un arma de fuego. Sabag Montiel está acusado como autor material, mientras que Uliarte fue señalada como partícipe necesaria.

Las defensas de ambos solicitaron que sus clientes sean declarados inimputables, alegando trastornos mentales que les impedirían comprender la gravedad de sus actos. En tanto, la fiscalía, a cargo de Gabriela Baigún, pidió 19 años de prisión para Sabag Montiel, sumando 15 por el intento de homicidio y 4 por una condena previa por tenencia y distribución de pornografía infantil.

Por su parte, la querella de Cristina Kirchner, representada por José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, reclamó 15 años de cárcel para Sabag Montiel y Uliarte, considerándolos coautores del atentado. También solicitaron la absolución de Nicolás Carrizo, conocido como “el jefe de los copitos”, por falta de pruebas.

Durante el proceso, Sabag Montiel admitió haber querido asesinar a Cristina Kirchner el 1° de septiembre de 2022 frente a su domicilio en Recoleta. “Yo la quería matar a Cristina y Brenda Uliarte quería que muriera”, declaró el primer día del juicio, asegurando que lo hizo porque consideraba a la exvicepresidenta “una ladrona y una asesina”.

La audiencia final comenzará a las 9 de la mañana en Comodoro Py, donde los acusados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes del fallo. Cristina Kirchner seguirá la lectura desde su domicilio en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por otra causa judicial. “No irá y no pidió asistir”, confirmó su abogado Juan Manuel Ubeira, quien sostuvo que la expresidenta “está espléndida y mejoró mucho físicamente”.