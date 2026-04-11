El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, puso en valor el rol del gobernador Marcelo Orrego en la aprobación de la aclaratoria de la Ley de Glaciares, al considerar que su intervención fue determinante para destrabar un debate complejo y avanzar en una norma que aporta previsibilidad a las inversiones en la provincia.

En ese sentido, Martín calificó el hecho como “sumamente trascendental” para San Juan, al tiempo que subrayó que el liderazgo político del mandatario provincial resultó clave para alcanzar consensos. “Quiero destacar el liderazgo del gobernador Marcelo Orrego, que creo que nadie lo ha dicho. Un liderazgo muy importante para sacar una ley que le permite a los inversores que vienen a invertir miles de millones de dólares tener cierta tranquilidad”, afirmó.

El vicegobernador detalló que la participación de Orrego no se limitó a la etapa final del proceso legislativo, sino que se extendió desde la gestación misma del proyecto. Según explicó, el gobernador trabajó en la articulación con otros mandatarios provinciales, en la alineación de legisladores y en las gestiones ante el Gobierno nacional para explicar los alcances de la iniciativa.

“Esto lo ha liderado el gobernador Orrego desde el inicio del proyecto: juntando a los gobernadores, a los legisladores que responden a ellos y convenciendo al Gobierno nacional de las bondades de esta ley aclaratoria, que no viene a modificar, sino a aclarar situaciones”, remarcó Martín.

En su análisis, el vicegobernador insistió en que la norma no implica un retroceso en materia ambiental, sino que busca ordenar criterios y brindar seguridad jurídica sin descuidar los recursos naturales. En ese punto, hizo especial énfasis en la importancia del agua para la provincia. “Nosotros, en San Juan, lo primero que tenemos que cuidar es el agua, porque tenemos muy poca. La tenemos que optimizar y cuidar”, sostuvo.

No obstante, también planteó la necesidad de reconocer las particularidades productivas del territorio sanjuanino. “No somos la pampa húmeda ni el norte argentino, donde hay condiciones para la agricultura y la ganadería. Tenemos prácticamente el 80% del territorio de montaña”, explicó.

A partir de ese diagnóstico, Martín señaló que el desarrollo económico de la provincia está ligado a las actividades que se desprenden de ese entorno geográfico. “La mayor cantidad de empleo lo tenemos que generar a partir de las montañas: minería, turismo y energías renovables como los paneles solares”, indicó.

Finalmente, el vicegobernador proyectó un escenario positivo a partir de la nueva normativa, al considerar que permitirá consolidar inversiones y abrir nuevas oportunidades para San Juan. “Estas son las vías que tenemos que abrir y se vienen cosas importantes para la provincia”, concluyó.