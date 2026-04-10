La misión Artemis II de la NASA comenzó la etapa final de su regreso a la Tierra con el reingreso de la cápsula Orion, en una maniobra clave del operativo espacial.

El ingreso a la atmósfera terrestre está previsto para las 20.53 (hora argentina), momento en el que la nave alcanzará una velocidad cercana a los 38.365 kilómetros por hora. Durante este proceso, la fricción con la atmósfera generará temperaturas extremas que rodearán a la cápsula, transformándola en una bola de fuego.

Se trata de la fase más crítica de la misión, ya que no existen sistemas de escape ni planes de contingencia una vez iniciado el descenso, por lo que el éxito depende del funcionamiento del escudo térmico.

Desde la NASA informaron que el escudo, compuesto por material Avcoat, se encuentra bajo monitoreo luego de los desprendimientos registrados en la misión Artemis I, aunque aseguraron que el sistema es seguro para esta etapa.

Como parte de las medidas adoptadas, la agencia espacial diseñó una trayectoria de reingreso más empinada para reducir el tiempo de exposición al calor extremo antes del despliegue de los paracaídas.

Durante el descenso, se prevé un apagón en las comunicaciones que comenzará pocos segundos después del ingreso a la atmósfera y se extenderá durante aproximadamente seis minutos, debido a la formación de plasma alrededor del vehículo.

Según el cronograma oficial, la comunicación se interrumpirá a las 20.53 con 54 segundos y se restablecerá cerca de las 20.59. El amerizaje de la cápsula está programado para las 21.07 en el océano Pacífico, frente a la costa de California.