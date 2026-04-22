Salieron a la venta las entradas para Las Pastillas del Abuelo en San Juan

Desde el mediodía de este miércoles 22 de abril, los fanáticos del rock nacional pueden adquirir las entradas para el esperado regreso de Las Pastillas del Abuelo a la provincia de San Juan.

La banda liderada por Pity Fernández se presentará el viernes 14 de agosto a las 21:00 horas en el Gimnasio Ambrosini, ubicado en el Complejo El Palomar, en la intersección de Paula Albarracín de Sarmiento y 25 de Mayo. El concierto forma parte de la denominada Gira NOA, que también llevará a la agrupación a La Rioja y Catamarca los días 15 y 16 del mismo mes.

La organización dispuso un lanzamiento promocional con un cupo limitado a las primeras 200 entradas, que se venden exclusivamente de manera online a través de la plataforma Passline, cuyo sitio web es www.passline.com.

Estas localidades tienen un precio de $50.000 y la venta comenzó puntualmente a las 12:00 horas de hoy. Se espera que este cupo inicial se agote rápidamente debido a la alta demanda habitual que genera la banda en cada una de sus presentaciones en la provincia.

Venta general y puntos de adquisición física

Una vez que se agote el cupo promocional, entrará en vigencia la venta general de entradas físicas, cuyo valor será de $60.000. Los interesados podrán adquirir los tickets en distintos puntos de venta distribuidos en tres provincias del noroeste argentino. En San Juan, el único local habilitado es Cultura Under, ubicado en Rivadavia 238 Este, ex Galería Factory, local 18. En La Rioja, las entradas estarán disponibles en MK2, situado en Joaquín V. Gonzales 177, en la Capital. En Catamarca, los puntos de venta son tres: MK2 en Tucumán 661, San Fernando Valle de Catamarca; Limar en San Martín 565, San Fernando Valle de Catamarca; e Inventta en Lavalle esquina Congresal Acevedo.

Como beneficio adicional, los titulares de tarjetas Visa del Banco Galicia podrán acceder a un plan de financiación en hasta 6 cuotas sin interés. Esta opción aplica tanto para la compra online a través de Passline como para la adquisición de entradas físicas en los puntos habilitados, siempre que se utilice el plástico de dicha entidad bancaria.

Un show con clásicos y material nuevo

Las Pastillas del Abuelo, una de las bandas más convocantes del rock argentino con una trayectoria consolidada y un repertorio que fusiona el rock con murga y sonidos rioplatenses, prometen una noche cargada de clásicos y la energía característica que Pity Fernández imprime en cada presentación. El público sanjuanino podrá disfrutar no solo de los grandes éxitos de la agrupación oriunda del barrio porteño de Caballito, sino también de adelantos de su próximo disco, entre los que se encuentran los recientes lanzamientos de "Excusa" y "Una contra otra".