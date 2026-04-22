Un ciudadano colombiano prófugo por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay fue detenido en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires, en un operativo coordinado entre autoridades argentinas e internacionales. El sospechoso tenía pedido de captura internacional y quedó a disposición de la Justicia federal.

El detenido fue identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo, quien está acusado de haber participado en el ataque ocurrido en Colombia. Su arresto se produjo en tribunales porteños, donde se había presentado en el marco de otra causa por robo, lo que permitió su localización y captura.

Según la investigación, el hombre era buscado por su presunta participación en el magnicidio del dirigente colombiano, quien fue baleado durante un acto de campaña en Bogotá y murió semanas después a raíz de las heridas sufridas.

El caso generó una fuerte conmoción en Colombia, ya que la víctima era senador y además precandidato presidencial. El crimen fue considerado un atentado político de alto impacto y derivó en múltiples investigaciones y detenciones en ese país.

Cruz Castillo quedó ahora a disposición del Juzgado Federal que interviene en la causa, mientras avanza el proceso de cooperación internacional para su eventual extradición a Colombia, donde deberá responder por delitos como terrorismo, asociación ilícita y uso de armas de fuego.

La captura en Argentina se dio tras un trabajo conjunto entre organismos de seguridad y sistemas de alerta internacional, y representa un avance clave en la causa que busca esclarecer uno de los crímenes políticos más graves de la región en los últimos años.