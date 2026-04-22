Salió a la luz de cuánto es el sueldo en dólares de Wanda Nara en Telefe

Yanina Latorre dio a conocer los pormenores económicos y los roces internos que protagoniza la figura principal del canal. La conductora de SQP se refirió a la supuesta rivalidad con Vero Lozano y aclaró que "No es guerra, en realidad es Wanda, que tiene un ego tremendo y quiere quedar con todo Telefe".

Según la panelista, la mediática maneja un acuerdo global que abarca diversos proyectos de la señal sin pagos extra por cada participación. Al respecto, Latorre explicó que "Wanda tiene un contrato por todo, no es que gana aparte por cada programa, por eso le da lo mismo hacer 20 que uno".

Sobre el monto específico que percibe la ex de Maxi López, la información brindada indica que la suma ronda los ocho mil dólares cada mes. La panelista profundizó en el tema financiero señalando que "Ella gana más o menos 8 mil dólares mensuales, tiene un contrato anual en dólares que ya lo cobró, aunque para mi es poco por lo que hace…lo de la serie vertical no la cobra, todo está dentro de lo mismo". Estas declaraciones surgieron en medio de las especulaciones sobre quién se hará cargo de los próximos realities de cocina.

En relación a los rumores que vinculaban a la empresaria con el programa de pastelería, Latorre desmintió que hubiera cambios en las conducciones ya pactadas. Sobre las versiones que circularon recientemente, la panelista fue contundente al afirmar que "Lo de Bake Off fue una autopromoción. Yo hablé con Telefe". De esta manera, se mantiene el esquema previsto para la segunda mitad del año donde ambas conductoras tendrían sus espacios definidos.