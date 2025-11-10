Un importante operativo de control de fauna se desarrolló este fin de semana en el departamento Iglesia, donde agentes de Conservación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable interceptaron una camioneta que transportaba animales silvestres cazados ilegalmente. En el vehículo se hallaron un ejemplar de suri y una liebre europea, ambos capturados con el uso de cinco perros galgos, lo que constituye una violación a la normativa provincial y a las leyes de protección animal.

El procedimiento se realizó en el llano de los Médanos, zona de influencia de la reserva de San Guillermo. La acción se activó tras recibir una denuncia que alertaba sobre una camioneta en actitud sospechosa de caza. Al llegar al lugar, los agentes de Fauna detuvieron una Renault Oroch cuyos ocupantes se encontraban realizando actividades prohibidas en el área.

Publicidad

Al inspeccionar el interior del vehículo, el personal constató la presencia de los dos animales sin vida y los cinco galgos utilizados para la cacería. La jueza de Paz de Iglesia intervino de inmediato y dispuso el decomiso de los ejemplares, además de ordenar la elaboración del acta de infracción correspondiente.

La Ley 606-L, en su artículo 41, prohíbe en todo el territorio provincial la caza de fauna silvestre, el hostigamiento, destrucción de hábitats, nidos y huevos, así como el transporte y tenencia de productos derivados. A ello se suma la violación de la normativa sobre maltrato animal por la utilización de perros como herramienta de caza.

Publicidad

Los involucrados son dos personas oriundas de Rodeo, quienes quedaron notificadas sobre las infracciones. Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que la caza es un delito y que cualquier situación irregular puede denunciarse en los Centros Operativos de Conservación o a través de la línea 4305057, o por WhatsApp al 2644305057.