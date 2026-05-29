El oficialismo sanjuanino acelera la discusión por la reforma electoral y en las próximas semanas presentará su propio proyecto en la Legislatura. La iniciativa será impulsada por el interbloque Cambia San Juan y uno de los puntos centrales será la posibilidad de implementar internas abiertas, simultáneas y no obligatorias para definir candidaturas dentro de cada frente o partido.

Así lo confirmó en radio Amanecer el diputado provincial y vicepresidente primero de la Cámara, Enzo Cornejo, quien adelantó que la propuesta será debatida junto a todos los sectores políticos, incluso aquellos que no tienen representación parlamentaria.

“La participación es lo primero que vamos a tener en cuenta”, sostuvo Cornejo, al explicar que la intención es evitar restricciones para quienes quieran competir dentro de un espacio político. En ese marco, detalló que la idea es que “cada dirigente que considere que puede representar a la ciudadanía se pueda presentar y dirimir candidaturas para que llegue un solo candidato por frente”.

El dirigente del PRO también remarcó que el proyecto buscará dejar atrás cualquier esquema similar a la Ley de Lemas o al Sipad. “Todo aquello parecido a la ley de lemas, acotada o no, es un sistema tramposo”, afirmó. Por eso, insistió en que la elección debe ser directa y por mayoría simple, en línea con lo que establece la Constitución provincial.

Sobre el mecanismo de internas, Cornejo explicó que la intención del oficialismo es que se desarrollen el mismo día para todos los frentes y con participación tanto de afiliados como de independientes. Aunque aclaró que todavía es una discusión abierta dentro del espacio, señaló que su postura personal es que las internas sean “abiertas y no obligatorias”.

De avanzar ese esquema, el Estado provincial debería intervenir en la organización de los comicios internos. El legislador consideró “correcto” que se habiliten escuelas y que el sistema de seguridad provincial participe de la custodia y logística electoral para garantizar legitimidad y transparencia.

“Es lo más democrático y lo mejor que le puede pasar a la vida política”, señaló Cornejo, quien además sostuvo que la reforma demandará varias semanas de debate debido a la cantidad de proyectos que ya fueron presentados por distintos espacios políticos.

El oficialismo también pretende que la discusión sea amplia y contemple aportes de todos los sectores políticos. Cornejo destacó que el presidente de la Cámara vio “con buenos ojos” escuchar incluso a los espacios que no tienen representación legislativa para construir una norma “adaptada a los tiempos de hoy”.

“Va a haber muchas coincidencias y muchos puntos en los que no nos vamos a poner de acuerdo, pero creo que vamos a lograr una norma de avanzada”, sostuvo el legislador. Además, remarcó que el debate demandará varias semanas debido a la cantidad de proyectos ya presentados y al impacto que tendrá el nuevo sistema electoral en las elecciones de 2027.

Dato

La idea que se maneja, cerrada hasta esta publicación bajo siete llaves, es que la elección interna sea entre tres y cuatro domingos antes que la elección general para evitar que los perdedores jueguen para la contra.

Dato I

En la Legislatura ya está presentado el proyecto del bloquismo RECO que permite varios candidatos a intendentes que le sumen a la categoría de Gobernado, el de Hacemos por San Juan que es de voto directo acompañado de votación de propuestas, y el del bloque San Jua Vuelve que sostiene lista sábana y las PASO como antes.