Introducción al trading automatizado en MT4: Asesores Expertos, indicadores y scripts

La automatización de tareas en MT4 para PC o en su versión web es una de las funciones que más valoran los traders de Forex y CFDs. Su ventaja radica en que permite que ciertas tareas, o una estrategia propiamente dicha, se lleve a cabo sin la presencia del operador.

Sin embargo, no se trata de “programar y echarse a dormir”. En realidad, consiste en el uso de programas dentro de la plataforma que analizan el mercado, detectan oportunidades, ejecutan operaciones y gestionan riesgos.

Dichos programas son los Asesores Expertos o EAs, los Indicadores y los Scripts. Exploremos su funcionamiento a continuación.

Asesores Expertos- Experte Advisors o EAs

Los EAs son importantes para el trading automatizado. A través de estos puedes abrir o cerrar operaciones, modificar órdenes como Stop Loss o Take Profit y gestionar situaciones riesgosas.

Por ejemplo, se les puede indicar que compren cuando la media de 20 cruce la de 50, con un Stop Loss de 30 pips y un take profit de 60. Todo esto sin ninguna clase de mediación de un operador humano.

Se instalan de la siguiente manera:

Ingresa en MT4 Ve al menú Archivo y dentro de esta a Abrir Carpeta de Datos Seguidamente ingresa en MQL4, en Experts Selecciona el archivo de extensión .ex4 o .mq4 Cierra MetaTrader 4 y ábrelo otra vez. O haz clic derecho en Asesores Expertos, y después en Actualizar. El EA estará instalado.

Todo bien, hasta ahora. Pero aún falta activar el Asesor Experto en un gráfico. Eso se hace de esta forma:

Arrastra el EA desde el panel del Navegador Suéltalo sobre el gráfico en el que quieres usarlo. Al abrirse una ventana activa la opción Permitir Trading Automático. Haz clic en Aceptar.

Importante: en la parte superior de MT4 debe estar habilitado el botón AutoTrading.

De este modo activarás una herramienta de gran ayuda en tu actividad. Sin embargo, jamás lo emplees sin antes probarlo mediante un Backtesting.

Indicadores

Este recurso no ejecuta órdenes en sí mismas. Su función es vigilar y proveer operaciones de utilidad. Tiene la capacidad de mostrar tendencias, detectar sobrecompra o sobreventa, o marcar zonas clave.

Los más populares son el RSI, el MACD y las medias móviles.

Para usarlos debes hacer lo siguiente:

Abre el panel izquierdo del navegador de MT4. Abre la carpeta de Indicadores Arrastra el indicador gráfico de tu interés. Configura sus parámetros tales como períodos, niveles o colores.

Es importante señalar que los traders profesionales no recurren sólo a los indicadores básicos. Por lo general emplean indicadores descargados, o propios, obtenidos en MQL4.

Estos últimos se instalan igual que los EAs, pero terminan en la carpeta de indicadores de MT4.

Y si bien son muy útiles no caigas en el exceso de emplear una cantidad excesiva. Podrían ser una pérdida de tiempo. Es preferible emplear pocos, pero debidamente configurados.

Scripts

Se trata de órdenes que se ejecutan una sola vez. No son muy populares, pero ofrecen una ayuda valiosa. Y una vez que se usan desaparecen por completo. Ni siquiera corren en el gráfico.

Sirven para cerrar todas las operaciones, colocar órdenes múltiples, ajustar el Stop de forma automática o eliminar objetos del gráfico.

Para instalarlos debes seguir estos pasos:

Ingresa en el panel del navegador. Abre la carpeta de Scripts. Arrastra el script al gráfico. Ejecútalo a continuación.

Ten en cuenta que un script puede cerrar todas las operaciones que tengas abiertas en segundos, algo que puede salvarte en momentos de alta volatilidad del mercado.

En síntesis, los tres recursos tienen las siguientes diferencias:

Los Asesores Expertos operan automáticamente y de forma continua.

Los Indicadores ofrecen análisis, pero no ejecutan operaciones.

Los Scripts ejecutan órdenes concretas una sola vez. Después desaparecen.

Backtesting: cómo probar antes de arriesgar tu dinero

El backtesting te permite practicar una operación para hacerte una idea de cómo funcionaría. Ejecuta un posible resultado en base a datos históricos de las cotizaciones.

Te ayudará a ajustar tu estrategia, de modo que obtengas el mejor resultado posible.

Para realizar uno debes:

Presionar Ctrl+R, se abrirá el Backtester Elije: EAs

Par de divisas

Período de tiempo Haz clic en Iniciar

Para saber cómo podría resultar dicha operación analiza la rentabilidad, el riesgo o Drawdown, la cantidad de operaciones y la consistencia del posible resultado.

De acuerdo con lo que indique, podrías tener que ajustar los valores y realizar un nuevo testing, o proceder a la inversión real.

Ventajas y desventajas del trading automatizado

Debido a que no estás presente en el momento en el que se hacen, esta forma de operar no está afectada por emociones cómo el miedo o la ansiedad. Se pueden ejecutar las 24 horas del día, y se desarrollan con precisión. Además, te permite ahorrar mucho tiempo.

Sin embargo, no es una estrategia en la que se pueda confiar ciegamente, todo el tiempo. No todos los resultados de los EAs son buenos y pueden verse afectados por cambios inesperados en el mercado.

Si piensas recurrir a la automatización del trading actúa con cautela, haz pruebas parciales y vigila lo que programas con regularidad.