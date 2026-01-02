Investigan si el hombre que murió en Sarmiento iba como acompañante o fue atropellado

El siniestro vial se produjo aproximadamente a las 22:45 horas del 1 de enero de 2025 en el lateral este de la Ruta 40, a la altura de calle General Acha, en la Colonia Fiscal de Sarmiento. El incidente involucró una motocicleta marca Zanella RX 150 cc de color gris, que circulaba sin dominio colocado.

Carlos Sebastián Zabaleta, de 31 años y domiciliado en Ruta 40 km 115 de Sarmiento, conducía la motocicleta cuando ocurrió el accidente. Fue encontrado tendido sobre la banquina derecha del camino. A unos 30 metros de distancia, también sobre la misma banquina, se halló a Juan Carlos Burgos Sánchez, de 46 años y residente en calle Aberastain y Ruta 40, Colonia Fiscal, quien presentaba sangrado en la cabeza y se encontraba en estado inconsciente.

Publicidad

El lugar donde ocurrió el siniestro es una zona rural, sin viviendas cercanas y carente de iluminación artificial, lo que dificulta la visibilidad nocturna. Hasta el momento, las autoridades no han logrado determinar con precisión la mecánica del accidente, específicamente si Burgos viajaba como acompañante de la motocicleta y cayó durante la marcha, o si fue arrollado por el vehículo.

Ambas personas fueron trasladadas de urgencia en ambulancia al Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento. Al arribar al centro de salud, se constató que Juan Carlos Burgos no presentaba signos vitales. Carlos Sebastián Zabaleta fue posteriormente derivado al Hospital Rawson debido a la gravedad de su estado, donde permanece bajo custodia policial y aún no se encuentra en condiciones de ser entrevistado.

Publicidad

Investigación en Curso

Personal de la Comisaría 8° de Sarmiento, bajo la supervisión del agente Nery Correa como primer interventor, tomó conocimiento del caso. La Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales intervino en la causa, con la participación de Nicolás Schiattino como fiscal y Rodrigo Cabral como ayudante fiscal.

El personal de Criminalística se hizo presente en el lugar para realizar el informe fotográfico y planimétrico de la escena. Estas tareas se repetirán durante las horas de la mañana con luz solar para obtener mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho.

Publicidad

Como parte del protocolo de investigación, se ordenó la práctica de un dosaje de sangre a Zabaleta para determinar si existía presencia de alcohol u otras sustancias en su organismo al momento del accidente. También se realizaron entrevistas a familiares y amigos de ambos involucrados, tanto en el lugar del hecho como en el hospital departamental.

Se extendió la orden de levantamiento del cadáver de Burgos y se comunicó la situación a la Oficina Judicial correspondiente. Los funcionarios policiales Comisario Maximiliano Molina y el oficial Francisco Cuello también participaron en las diligencias.

La investigación continúa para esclarecer las causas exactas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes en este trágico accidente que enlutó el inicio del nuevo año en la localidad de Sarmiento.