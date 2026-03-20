Irán ejecuta públicamente al joven luchador Saleh Mohaddani por protestar

Las autoridades de Irán concretaron este jueves la ejecución pública de tres prisioneros que habían sido condenados por su participación en las manifestaciones de enero. Entre las víctimas se encontraba Saleh Mohaddani, un joven de 19 años que en 2024 obtuvo la medalla de bronce en el prestigioso campeonato de lucha estilo libre Copa Saitiev en Rusia.

El deportista fue ahorcado en la ciudad de Qom junto a Mehdi Ghasemi y Saeid Davudi. Respecto al procedimiento, la agencia Mizan del Poder Judicial informó que "los tres condenados fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos".

La justicia del régimen acusó al grupo por el homicidio de los agentes policiales Mohammad Ghasemi Homapour y Abbas Asadi, quienes habrían muerto por ataques con espadas y cuchillos el pasado 8 de enero.

Los tres hombres fueron sentenciados por el delito de "moharebeh", que se define como enemistad contra Dios, y en el caso de Mohaddani se aplicó una pena de "retribución recíproca" en el sitio exacto del crimen.

Durante el juicio, los imputados debieron reconstruir los hechos y, según las autoridades, confesaron su culpabilidad en diversas etapas procesales tras ser detenidos en operaciones de inteligencia. No obstante, la organización Iran Human Rights denunció que el luchador fue forzado a realizar confesiones autoincriminatorias bajo tortura, de las cuales se retractó posteriormente ante el tribunal.

El jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeï, advirtió oficialmente que no habría "indulgencia" con las personas declaradas culpables de actos violentos durante las manifestaciones.

Este endurecimiento legal ocurre en un contexto donde el balance oficial de la represión de enero indica 3.117 muertos, mientras que la organización HRANA eleva la cifra a más de 7.000 fallecidos y 53.000 detenidos.

Además, la ONU registró que durante el año 2025 las ejecuciones en Irán aumentaron un 50% respecto al periodo anterior, alcanzando las 1.500 personas ahorcadas. Ante esta situación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le había amenazado a Irán con tomar "fuertes medidas" si el régimen comenzaba a ejecutar manifestantes.

Finalmente, organismos de derechos humanos alertaron sobre el riesgo inminente de que se produzcan nuevas ejecuciones masivas de prisioneros políticos en las próximas semanas.