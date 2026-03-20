La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este viernes 20 de marzo con el calendario de pagos correspondiente al mes, alcanzando a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales en todo el país. Los depósitos se realizan según la terminación del DNI de cada beneficiario.

En esta jornada, cobran los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con documentos terminados en 0 y 1, según el cronograma oficial difundido para marzo.

También perciben sus haberes los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI finalizados en 9, completando así el calendario de pagos de este beneficio.

En paralelo, acceden al cobro quienes reciben la Asignación por Embarazo con documentos terminados en 8, en línea con el esquema progresivo dispuesto por el organismo.

Asimismo, continúan los pagos de otras prestaciones, como asignaciones familiares y programas sociales, que se distribuyen a lo largo del mes con el mismo criterio de segmentación por DNI.

El calendario de ANSES para marzo incluye un incremento en los haberes por movilidad y refuerzos económicos en algunos casos, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios.

De esta manera, el organismo continúa con el cronograma previsto sin modificaciones, garantizando el acceso escalonado a los pagos para millones de argentinos.