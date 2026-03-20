El dólar oficial y el dólar tarjeta se mantienen este viernes 20 de marzo con valores similares en los distintos bancos, aunque con leves variaciones según cada entidad financiera. La referencia principal del mercado ubica al dólar oficial en torno a los $1415 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta (que incluye impuestos) se posiciona cerca de los $1839,50.

En detalle, el dólar oficial presenta diferencias menores entre bancos, con cotizaciones que oscilan apenas por encima o por debajo del valor de referencia. Estas variaciones responden a políticas comerciales propias de cada entidad, aunque se mantienen alineadas con el esquema cambiario vigente.

Por su parte, el dólar tarjeta, también llamado dólar turista, surge de aplicar percepciones impositivas sobre el valor oficial, lo que encarece el tipo de cambio para consumos en el exterior o servicios digitales. Actualmente, se ubica alrededor de un 30% por encima del dólar minorista.

Este tipo de cambio es el que impacta directamente en compras con tarjeta en moneda extranjera, como pasajes, reservas o plataformas de streaming, y su valor final puede ser parcialmente recuperado por algunos contribuyentes dependiendo de su situación fiscal.

El comportamiento del dólar se da en un contexto de relativa estabilidad, con un esquema de bandas cambiarias que busca evitar saltos bruscos en la cotización y mantener controladas las expectativas del mercado.

Así, el dólar oficial continúa como referencia del sistema financiero, mientras que el dólar tarjeta refleja el costo real para los consumos en el exterior, consolidándose como uno de los tipos de cambio más altos dentro del mercado argentino.