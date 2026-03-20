El delicado estado de salud mental de Emilia Mernes tras pelearse con Tini Stoessel

Emilia Mernes atraviesa un presente sumamente sensible tras la viralización de diversas versiones que vinculan su relación con Maria Becerra y Tini Stoessel. Según trascendió en el programa televisivo SQP, la cantante estaría muy afectada anímicamente por los comentarios que circulan tanto en medios de comunicación como en plataformas digitales.

Yanina Latorre, conductora del ciclo, fue quien dio a conocer la noticia al asegurar que "me enteré que Emilia está muy deprimida" debido al impacto general que generó la situación.

El malestar de la artista entrerriana no estaría direccionado exclusivamente hacia un programa en particular, sino hacia el efecto global de las especulaciones sobre supuestas incomodidades generadas en figuras del ambiente.

Respecto a esta reacción, Latorre remarcó que a la joven "no le gustaron las versiones, no por nosotros sino por todo el mundo". Esta interna mediática ha provocado que otras personalidades deban pronunciarse, como Nicki Nicole, quien realizó una aclaración sobre su postura, o Fer Vázquez, quien reveló una historia inesperada de Emilia que generó la reacción de Joel de CNCO al afirmar este último en redes que "ni yo sabía".

El conflicto, que incluye debates públicos sobre un estilista y el motivo por el cual Stoessel dejó de seguir a Mernes, llevó a la conductora a ofrecer una instancia de descargo formal. "Le ofrecí derecho a réplica y estoy esperando. Que me cuente una historia y que la gente decida", señaló Latorre al plantear que sería importante escuchar la explicación de la propia intérprete sobre lo ocurrido.

No obstante, hasta el momento la cantante no ha emitido declaraciones públicas ni ha respondido a la propuesta, manteniendo una gran expectativa sobre si finalmente romperá el silencio ante una polémica que sigue generando repercusiones.