“Iré feliz a la cárcel”: apuñaló a su novio, se grabó ensangrentada y quedó bajo investigación

Un violento episodio ocurrido en Alagoas generó conmoción luego de que una joven de 21 años apuñalara a su pareja y difundiera un video en redes sociales minutos después del ataque. El hecho tuvo lugar en la localidad de Benedito Bentes y es investigado por la Policía Civil.

Ataque y hallazgo de la víctima

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró durante la madrugada del miércoles, alrededor de las 4:00. Personal de la Policía Militar acudió a un llamado por un presunto caso de violencia doméstica y, al llegar al lugar, encontró a un joven de 22 años inconsciente y con múltiples heridas de arma blanca.

El hombre presentaba lesiones de gravedad en el abdomen, la clavícula, la espalda y el ojo izquierdo, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permanece internado en estado crítico.

El video que se viralizó

Tras el ataque, la joven, identificada como Bia Correia, publicó un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes se la observa con un cuchillo en la mano, con el rostro y la ropa ensangrentados, mientras afirma: “Esta sangre no es mía, es suya. No voy a permitir que un hombre me vuelva a pegar, iré feliz a la cárcel”.

Horas más tarde, difundió un segundo registro en el que aparece llorando. En esa grabación sostuvo que al momento del hecho estaba “fuera de sí” y que no era plenamente consciente de la gravedad de lo ocurrido. También indicó que fue ella quien solicitó asistencia médica para su pareja.

La versión de la acusada

Ante las autoridades, la joven declaró que actuó en defensa propia frente a una agresión que, según su relato, comenzó en la vía pública y continuó dentro de la vivienda. Además, aseguró que existían antecedentes de violencia en la relación.

De acuerdo con la investigación, la mujer presentaba marcas de golpes al momento de ser examinada, lo que fue incorporado al expediente judicial.

Situación judicial

La causa quedó en manos de la Policía Civil de Alagoas, que busca determinar las circunstancias del hecho. En función de la declaración de la joven y los indicios relevados, la Justicia resolvió que permanezca en libertad mientras avanza el proceso.