Islam Makhachev y su advertencia a Dustin Poirier antes del UFC 302

Islam Makhachev tiene mucho respeto por Dustin Poirier, incluso si no le da ninguna oportunidad de ganar en UFC 302. Mientras se prepara para defender su título de peso ligero en el evento principal del sábado en Nueva Jersey, el daguestaní se dirigió al "Diamante" como un rival duro de enfrentar. No obstante, dejó en claro que el estadounidense no tiene chances de vencerlo.

"Honestamente, él es el mismo. Tal vez es mayor. No cree que pueda vencerme. Su entrenador no cree que pueda vencerme. Sé que puedo hacer que esta pelea sea fácil. Voy a acabar con él. Porque estoy en un nivel diferente. Soy el mejor luchador del mundo en este momento. Honestamente, mi estilo es el peor para él. Puede vencer a algunos delanteros", fue lo que comenzó diciendo Makhachev, en el día de medios.

Luego, Islam mencionó: "Es uno de los mejores delanteros de este juego, pero nosotros no somos delanteros. Somos luchadores de MMA. Mis habilidades están en un nivel diferente. Puedo atacar con él, pero les dije, muchachos, si quiero hacer que esta pelea sea fácil, conozco el camino y todos los demás conocen el camino. Siempre que su oponente lo presiona, lo derriba, siempre tiene los mismos problemas".

Contundente mensaje de Islam Makhachev

"Esto significa mucho. Esto es como agregar al plan un 20 por ciento de huelga, un 20 por ciento de lucha libre. Siempre es genial tener a Khabib en la esquina. Porque creo que me da buenos consejos en muchas peleas. Recuerdo que con Gleison Tibau me dijo que intentara conectar el gancho de izquierda. Lo hice y lo terminé. Con Dan Hooker, me dio muy buenos consejos cuando lo rematé con una barra de brazo. Con la pelea por el título, me dio muchos buenos consejos", sumó el daguestaní.

Para cerrar, Islam Makhachev acotó: "Espero que no se retire después de esta pelea. Creo que es uno de los nombres más importantes del deporte. Por eso lo respeto. Lo respeto porque tiene muchas peleas locas en este deporte. Estoy feliz de vencer a alguien que tiene un gran nombre como Dustin. Para el legado, tal vez será el nombre más importante de mi lista".