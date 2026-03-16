El Ejército de Israel aseguró haber destruido el avión utilizado por el líder supremo iraní Mojtaba Jamenei y otros altos funcionarios del régimen durante un bombardeo realizado en el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán, en el marco del conflicto que enfrenta a ambos países.

Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el ataque se llevó a cabo durante la madrugada mediante un bombardeo de precisión dirigido contra la aeronave que era utilizada por la cúpula política y militar de Irán para desplazamientos oficiales.

De acuerdo con el comunicado militar, el avión era empleado por el líder supremo iraní y por otros funcionarios del régimen para viajes internos e internacionales vinculados a la coordinación con aliados regionales y a la adquisición de armamento. Por ese motivo, Israel consideró el objetivo como un activo estratégico del gobierno iraní.

El ataque se inscribe dentro de la campaña de bombardeos que Israel mantiene sobre infraestructuras militares y logísticas iraníes, en un conflicto que se intensificó a fines de febrero con una serie de ofensivas aéreas contra distintos puntos del país.

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La tensión en Medio Oriente se mantiene en aumento desde que comenzó esta escalada militar, que incluyó ataques a instalaciones militares, sistemas de defensa aérea y centros vinculados al programa armamentístico iraní, mientras continúan los enfrentamientos indirectos entre ambos países y sus aliados en la región.