Israel llevó adelante un ataque masivo contra Líbano al bombardear más de 100 objetivos vinculados al grupo Hezbollah, en una de las ofensivas más intensas registradas en los últimos meses.

La operación incluyó bombardeos aéreos sobre distintas zonas del sur del Líbano, donde (según informó el Ejército israelí) se encontraban infraestructuras utilizadas por Hezbollah, como depósitos de armas, centros operativos y posiciones estratégicas.

El ataque se produjo en un contexto de alta tensión regional y pese a la tregua vigente entre Estados Unidos e Irán, lo que refuerza la idea de que el conflicto en la frontera norte de Israel se mantiene activo y fuera de ese acuerdo.

Videos difundidos en redes sociales mostraron explosiones simultáneas y columnas de humo en distintas localidades, evidenciando la magnitud del operativo militar.

Desde Israel sostienen que los ataques forman parte de su estrategia para debilitar a Hezbollah y evitar amenazas a su territorio, mientras que desde el Líbano denuncian una escalada que pone en riesgo la estabilidad regional.

La ofensiva profundiza la incertidumbre en Medio Oriente y plantea dudas sobre la sostenibilidad de la tregua, en un escenario donde distintos frentes del conflicto continúan activos de manera paralela.