En una respuesta inmediata a los daños causados por el reciente temporal, la Municipalidad de Jáchal, bajo la instrucción del intendente Dr. Matías Espejo, puso en marcha un operativo de emergencia. El objetivo central es la rehabilitación de la infraestructura de riego y la recuperación de suelos en las localidades de Gran China, Costa Canal y zonas aledañas del departamento.

Recuperación de canales de riego, uno de los ejes del plan de emergencia.

La coordinación está a cargo de la Dirección de Producción, que ha diseñado un plan de contingencia basado en la asistencia directa en el territorio para que la actividad agrícola no sufra pérdidas irreparables.

El operativo se está ejecutando de forma simultánea en diversos frentes críticos para normalizar la situación de los regantes y productores: primero en recuperación de riego ya que en conjunto con Hidráulica y Vialidad Provincial, se realizan tareas de limpieza y reparación en los Tramos 5 y 6. Segundo en maquinaria en terreno, donde el municipio dispuso el despliegue de tractores y equipos de labranza y tercero el relevamiento técnico, donde profesionales del área recorren casa por casa y finca por finca para evaluar daños específicos y brindar asesoramiento técnico directo a los afectados.

El acompañamiento técnico está presente en Jáchal.

Desde la gestión municipal remarcaron que el despliegue continuará hasta que la situación se estabilice. “Nuestra prioridad es que el motor productivo de Jáchal no se detenga. Estamos en el territorio con recursos técnicos y maquinaria, acompañando al productor en este proceso de reactivación”, destacaron desde la comuna.

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Este operativo de emergencia busca mitigar el impacto económico en las familias jachalleras que dependen exclusivamente de la tierra, garantizando que la infraestructura básica para producir sea restablecida tras la contingencia climática.