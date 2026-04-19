El presidente Javier Milei participó de la pregrabación del acto por el 78° aniversario del Día de la Independencia de Israel y ensayó la canción “Libre”, que podría interpretar durante la ceremonia oficial.

La actividad se desarrolló en el marco de su tercer viaje oficial al país desde que asumió la presidencia. Según se informó, el mandatario se subió al escenario junto a los cantantes locales Rotem Cohen y Mali Levy para interpretar el tema popularizado por Nino Bravo.

La pregrabación corresponde al evento que se realizará oficialmente el martes, donde Milei será la primera autoridad extranjera en encender una de las 12 antorchas que representan a las tribus originarias de Israel. En ese contexto, el Gobierno israelí consultó al presidente argentino sobre una canción para acompañar su participación, y eligió “Libre” por su significado vinculado a la libertad.

El acto fue registrado de manera anticipada por razones de seguridad, en medio del contexto bélico que atraviesa la región. El escenario fue montado en el Monte Herzl, considerado el cementerio nacional y un sitio de relevancia histórica.

Durante la presentación, el primer ministro Benjamin Netanyahu estuvo presente entre el público y aplaudió la interpretación del mandatario argentino.