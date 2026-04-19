Tres hombres fueron detenidos en Ullum tras un operativo conjunto entre la Secretaría de Ambiente y Gendarmería Nacional, luego de ser sorprendidos con guanacos cazados ilegalmente y armas en su poder.

El hecho ocurrió en la noche del 18 de abril, alrededor de las 21:30, cuando personal de Fauna Norte de la Dirección de Conservación realizaba controles sobre la Ruta 425, en la zona camino al Puntudo. Durante el patrullaje, los agentes detectaron una camioneta sospechosa y procedieron a interceptarla.

Se trataba de una Toyota Hilux blanca en la que circulaban tres hombres mayores de edad, oriundos del departamento Chimbas. Al inspeccionar el vehículo, constataron que en la caja transportaban dos guanacos faenados.

En el procedimiento también se halló un arma de fuego calibre 22 y tres cuchillos tipo carnicero, que habrían sido utilizados para la faena de los animales. Ante esta situación, se dio intervención a Gendarmería Nacional, específicamente al Escuadrón 25 Jáchal, Sección Las Flores, con quienes se coordinó el operativo.

Los ejemplares secuestrados quedaron a disposición de la fuerza federal, mientras que la causa pasó a la órbita de la UFI de Jáchal. Desde allí se dispuso la detención de los tres involucrados y el decomiso de los elementos utilizados en el hecho.

El procedimiento se enmarca en los controles que se realizan para prevenir la caza ilegal y proteger la fauna silvestre en la provincia. Ante situaciones similares, se solicita dar aviso a las autoridades a través del teléfono 4305057 o al WhatsApp 2644305057. La caza ilegal está penada por la ley.