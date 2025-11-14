Luego de la difusión de una posible eliminación del monotributo, el presidente Javier Milei declaró que eran “mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”, volviendo a sus declaraciones más duras, durante este viernes por la tarde.

“Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar”, añadió el Presidente.

Por la mañana, el nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se había referido también al rumor del "fin del monotributo". Adorni declaró que "Las declaraciones de un ruidoso gremialista quien convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley", dijo.

Fuente: Ámbito