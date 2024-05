“Así saquearon al BCRA”, fue el título seleccionado por el presidente de la Nación, Javier Milei para su descargo a través de su red social favorita, X. El jefe de Estado criticó el accionar de los gobernantes anteriores y sus planes económicos vinculados con el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En ese sentido, el primer mandatario libertario escribió: “Después vienen a quererte explicar sobre como bajar la inflación quienes no tienen idea entre el vínculo entre la hoja de balance del Banco Central y el nivel de precios futuro”.

Publicidad

Además, explicó a sus seguidores que la relación entre dichas revisiones es lo que de “un modo implícito determina la tasa de inflación”. Milei citó el comentario de un analista en X, el cual sumó más reacciones por la interacción del economista.

“Cambio de valuación de las Letras Intransferibles del BCRA. Se generó una pérdida contable de u$s 52.200 millones por estos títulos. El Tesoro le colocó deuda por u$s 69.200 (contra u$s líquidos generalmente), y el BCRA espera recuperar de esos casi u$s 70.000M, solo u$s 17.000M. Saqueado el BCRA”, explicó el usuario que publicó el gráfico.

Javier Milei eliminará el Impuesto PAIS

En medio del acto por el 25 de mayo en el Cabildo de Córdoba, Javier Milei dio un discurso donde hizo algunos anuncios. Uno de ellos fue la quita del Impuesto PAIS.

El presidente que “el Gobierno avanzará con una reducción significativa de impuestos, empezando por el impuesto PAIS”, al cual calificó como “distorsivo” y opinó que “atenta contra la producción y el crecimiento económico”.

Publicidad

“Será difícil para las arcas del Gobierno Nacional, pero le vamos a empezar a devolver los impuestos al pueblo. Cada peso del superávit se devolverá al pueblo argentino”, aseguró Javier Milei.

Cabe señalar que el Impuesto PAIS (Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria) se abona sobre algunas operaciones en moneda extranjera, como la compra de dólares.