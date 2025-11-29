El Gobierno nacional se prepara para avanzar con una nueva reducción en la estructura del Estado. Según fuentes oficiales, la baja podría alcanzar otro 10% de la planta de empleados públicos, aunque en Casa Rosada aún evitan precisar cifras. De acuerdo con los últimos datos del INDEC, en octubre la administración pública nacional, empresas y sociedades sumaba 285.570 trabajadores.

Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, más de 58.000 personas fueron desvinculadas de sus puestos, según registros oficiales de septiembre. Esas bajas se concretaron en organismos centralizados, descentralizados, fuerzas de seguridad, personal militar y empresas estatales.

De cara a 2026, el Gobierno prevé que el foco de los recortes se desplace hacia organismos descentralizados. En la lista aparecen la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom, entre otros.

La Casa Rosada señala que el inicio del proceso sería “inminente” y que podría avanzar conforme venzan contratos anuales que no serán renovados. Parte de esos convenios provienen de gestiones de décadas anteriores. La estrategia también incluye la eliminación de áreas duplicadas y una reducción transversal en todas las carteras, organismos y dependencias estatales.

Otra vía de recorte se vincula con la eliminación de los registros de automotores y con las plantas de empresas públicas que están en proceso de privatización. “Vamos a terminar de eliminar registros de automotores y a privatizar más empresas”, indicaron fuentes del Ejecutivo.

El proceso está encabezado por la Jefatura de Gabinete, bajo la conducción de Manuel Adorni, en coordinación con el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Ambos supervisan la reorganización y los criterios de contratación establecidos en el Presupuesto 2026.

El proyecto enviado al Congreso establece que ningún cargo vacante podrá ser cubierto sin autorización del jefe de Gabinete. El artículo 7 del texto aclara que la restricción alcanza tanto a los puestos existentes como a los que se generen posteriormente.

En paralelo, en el área de Medios Públicos se prepara la apertura de retiros voluntarios. Entre TV Pública y Radio Nacional trabajan cerca de 2500 personas y el Gobierno considera que pueden operar con una dotación menor. Por la naturaleza de los contratos en ese sector, se evalúa negociar salidas para evitar conflictos.

Con estos movimientos, el Ejecutivo busca profundizar la reducción del empleo público y avanzar en una reestructuración integral del Estado durante los primeros trimestres de 2026.