En una resolución que marca un giro definitivo dentro de una de las causas penales más resonantes del ámbito cultural sanjuanino, el director coreográfico Javier Riveros sería sobreseído total y definitivamente en el expediente donde se lo investigaba por el presunto delito de abuso sexual agravado con acceso carnal. La definición judicial se formalizaría en una audiencia prevista para el lunes 1 de diciembre y Riveros estará presente junto a su abogado defensor, el Dr. Gabriel Silva.

Este fue un caso que tuvo un fuerte impacto en el ambiente folclórico local, ya que Riveros no solo dirige el Ballet Provincial presentado para la Noche de San Juan en Cosquín, sino que también integró el elenco que obtuvo un reconocimiento destacado en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, uno de los escenarios más importantes del país.

La denuncia original había sido presentada por una joven que tenía 22 años al momento de los hechos. Según la información dada a conocer oportunamente por el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), la denunciante había sido alumna de Riveros y mantenía con él una relación de trato frecuente a través de redes sociales.

La mujer declaró que en 2017, Riveros la invitó a reunirse con un grupo de amigos en un bar. Con el correr de la noche, según su relato, él le propuso trasladarse a un hotel “para charlar más tranquilos”. Aun con dudas iniciales, aceptó la invitación. En la denuncia explicó que allí se produjo el episodio que ella describió como una violación, y aportó conversaciones por chat que según su versión respaldaban su denuncia.

La formalización de la imputación se concretó tiempo después, cuando la UFI Cavig entendió que había elementos suficientes para avanzar en el proceso penal. Desde entonces, la causa adquirió notoriedad pública debido al perfil artístico y profesional de Riveros, quien en paralelo continuaba siendo una figura destacada dentro del folclore provincial.

El giro judicial y el sobreseimiento

Fuentes vinculadas al proceso confirmaron que en la audiencia del 1 de diciembre se solicitará el sobreseimiento total y definitivo del coreógrafo. Esta resolución implica que la Justicia considera que no hay elementos para continuar la persecución penal en su contra y que la causa quedará cerrada.

Aunque los fundamentos completos se conocerán durante la audiencia, el sobreseimiento supone un cierre judicial al expediente y una desvinculación plena del imputado respecto de los hechos investigados.