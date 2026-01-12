Jessie Buckley sobre Hamnet: "Contamos la historia del británico más famoso que jamás haya vivido"

Jessie Buckley se consagró en los Globos de Oro al recibir el galardón a mejor actriz dramática por su papel en Hamnet, premio que le fue entregado por Ana de Armas. En una ceremonia marcada por las sorpresas, la película dirigida por la cineasta china Chloé Zhao también se alzó con el trofeo a mejor drama.

Buckley, quien recibió la noticia con estupor, compartió sus impresiones sobre el escenario: “Esta no es una emoción o situación habitual para mí”, afirmó al inicio de su discurso.

La producción, que cuenta con Paul Mescal en el papel de William Shakespeare, es una adaptación de la premiada novela de Maggie O'Farrell. El relato se enfoca en Agnes Shakespeare —conocida históricamente como Anne Hathaway—, la esposa del célebre autor, cuya identidad sigue siendo un enigma para los historiadores.

La trama integra hechos reales, como la vida conyugal de la pareja y la historia de sus tres hijos: Susanna y los gemelos Judith y Hamnet, este último fallecido a los 11 años. Sobre la diversidad del equipo, la actriz destacó: “Fue extraordinario ser parte de este rodaje porque contamos la historia del británico más famoso que jamás haya vivido con una directora china, muchos irlandeses y un equipo con mayoría de polacos”.

El éxito de Buckley en esta gala la posiciona como la favorita para el Oscar, un logro significativo para una intérprete que inició su camino en 2008 en el talent show de la BBC I'd Do Anything, donde quedó en segundo lugar tras haber sido rechazada por dos escuelas de teatro. Posteriormente, logró formarse en la Royal Academy of Dramatic Art, institución que hoy tiene como vicepresidenta a Cynthia Erivo, su posible rival en los premios de la Academia.

Antes de su aclamado trabajo en el cine, Buckley debutó en el West End con el musical A Little Night Music junto a Hannah Waddingham y participó en montajes de la compañía de Kenneth Branagh, como Cuento de invierno.

Reflexionando sobre su conexión con el lenguaje del Bardo, la actriz comentó recientemente: “Creo que antes sentía que la música era la única forma de contener lo que de alguna manera quería expresar, y luego las palabras de Shakespeare y sus mundos me resultaron tan titánicos que me hicieron darme cuenta de lo poderosas que pueden ser las palabras”.