Después de la derrota de Boca ante River, el técnico Jorge Almirón expresó su descontento en una conferencia de prensa, enfocándose en el desempeño del árbitro Andrés Merlos y las decisiones que tomaron durante el partido.

Almirón no dudó en señalar la influencia que percibió del árbitro a favor de River Plate. En particular, se refirió a dos jugadas que consideró decisivas en el resultado final del Superclásico. La primera fue una supuesta falta previa en el gol de Salomón Rondón, que permitió a River tomar la ventaja en el marcador. La segunda fue el anulamiento de un gol a Edinson Cavani, que habría sido el empate para Boca.

"Veníamos con antecedentes del partido pasado en su cancha. El árbitro también salió en todos lados que es hincha de River. No puede pasar eso porque se presta a estas confusiones y dudas. La falta fue clara porque estábamos al lado del banco. La jugada sigue y te hacen el gol. Y la jugada del gol a favor es milimétrica", declaró Almirón en la rueda de prensa, dejando en claro su descontento con la actuación arbitral.

El entrenador también expresó su frustración por cómo se desarrolló el partido y cómo el árbitro manejó la situación. Almirón consideró que el entorno y la influencia del árbitro jugaron un papel en el resultado final: "Se habló que era complicado y para él también me imagino que ha sido muy difícil en un Superclásico, es muy difícil cobrar así, la verdad que no se entiende. Eso se pone como excusa, yo me hago cargo del resultado, no me queda otra, soy el entrenador del club", afirmó.

Cuando se le preguntó si sentía más bronca por el funcionamiento del equipo o por el arbitraje de Merlos, Almirón respondió: "Entiendo la malicia de la pregunta. La verdad no fue un buen partido si uno analiza el resultado. No vi que haya sido muy superior. En la mitad por ahí nos estaban ganando en ciertos duelos, pero no llegaban a cristalizarse, no patearon al arco prácticamente".