Este domingo, a las 14 horas, en el estadio La Bombonera, Boca Juniors y River Plate comenzaron el superclásico en una nueva edición del Superclásico. El encuentro es parte de la fecha siete de la Copa de la Liga Profesional.

En los primeros 20 minutos la pelota va y viene. EL principio lo tuvo River, mostrando la calidad millonaria, pero Boca reaccionó y tuvo un mano a mano entre Benedetto y Armani. La pelota se mueve en el campo de juego. Un partido para el infarto.

Los primeros amonestados fuero del lado Xeneize.

A los 30 minutos del primer tiempo la matemáticas no ayudan a Boca. Pero Boca no sabe de matemáticas. River ya tuvo más llegadas al arco, pero las llegadas de Benedetto cargan con alta peligrosidad. Sin embargo no se puede vivir de milagros.

El primer gol del encuentro lo hizo River. Con un saque de Enzo Pérez y la acomodad de Rondón, River abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo.

Arrancó el segundo tiempo y metió cambios. Salieron Blondel, Bullande y Ramírez y entraron Medina, Equi Fernández y Valentín Barco.

Los combios se notaron y Barco metió presión en los primeros 10 minutos de juego.