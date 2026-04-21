Las montañas de Samaipata, Bolivia, fueron el escenario del Campeonato Sudamericano de Trail Running y Montaña, una cita que contó con la presencia de dos destacados atletas de San Juan integrando la Selección Argentina. En un terreno exigente y cargado de historia, lugar considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Belén Sánchez Ruiz y Brian Palacios demostraron el gran nivel del atletismo local.

La delegación albiceleste estuvo compuesta por 33 corredores que se midieron ante los mejores exponentes de la región en el departamento de Santa Cruz.

El gran sexto puesto de Belén Sánchez Ruiz

La actividad para los locales comenzó el pasado viernes 17 de abril con la prueba de Kilómetro Vertical. Allí, Belén Sánchez Ruiz fue la primera sanjuanina en entrar en acción, logrando una destacada performance al finalizar en el 6° lugar.

En una competencia dominada por la colombiana Ginary Camargo, la sanjuanina detuvo el cronómetro en 52m34s, superando a otras representantes argentinas y bolivianas en una de las disciplinas más técnicas y explosivas de la montaña.

Brian Palacios y una exigente maratón de montaña

El sábado 18 fue el turno de la modalidad Short (42 kilómetros), que largó a las seis de la mañana (hora argentina). En una carrera que reunió a 31 corredores de nueve países, el argentino Adrián Gaspar se quedó con la medalla de oro.

Por su parte, Brian Palacios, el cordobés que representa a San Juan, cumplió una sólida tarea al finalizar en el puesto 13° con un tiempo de 4h02m41s. Palacios fue parte de un equipo nacional que dominó los primeros puestos, demostrando la vigencia de los corredores locales en la distancia de maratón de montaña.

Con estos resultados, el trail sanjuanino vuelve a posicionarse en la elite continental, sumando experiencia en competencias internacionales de máximo nivel bajo el sello de la Confederación Argentina de Atletismo.

Posiciones

Posiciones finales 42K - Varones:

Adrián Gaspar (Argentina) – 3h33m29s

Ignacio Reyes (Argentina) – 3h38m32s

Juan Pablo Llanos (Chile) – 3h38m57s

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13. Brian Palacios (Argentina) – 4h02m41s

Posiciones finales KV - Damas:

Ginary Camargo (Colombia) – 42m58s

Anastacia Rocha (Brasil) – 46m59s

Florencia Vásquez (Chile) – 48m02s

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6. María Belén Sánchez Ruiz (Argentina) – 52m34s