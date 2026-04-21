El kartódromo “Ciudad de San Martín” fue el escenario de una destacada actuación para el automovilismo sanjuanino. Durante la segunda fecha del Campeonato Mendocino de Karting, los pilotos locales Josué Martos y Valentino Bocelli se alzaron con la victoria en sus respectivas categorías, demostrando un nivel superlativo frente a los referentes de la región.

Josué Martos: efectividad absoluta

El pequeño gigante de la categoría Infantil no dejó dudas. Al igual que en el inicio del certamen en marzo, Martos dominó cada instancia del fin de semana con la atención del equipo local Basco Racing. Se llevó el entrenamiento, la clasificación, la serie y la final, sumando puntaje ideal.

En la final, pactada a 12 vueltas, el sanjuanino administró la ventaja tras haber marcado el récord del fin de semana con un tiempo de 48.788, dejando en claro que es el rival a batir en la división menor.

Valentino Bocelli: lucha y remontada

Bocelli tuvo un fin de semana de doble exigencia compitiendo en dos categorías. En 125cc Junior, tras una clasificación que lo dejó quinto, logró escalar en la serie hasta el segundo lugar. La final fue para el infarto: Valentino se impuso en una pelea mano a mano contra el mendocino Thiago Pontoni, ganando por una diferencia de apenas 233 milésimas.

Por otro lado, en 125cc Senior, el piloto local debió batallar desde atrás tras un abandono por un toque en la serie. Partiendo desde el noveno lugar en la final, protagonizó una gran remontada para cruzar la meta en el quinto puesto, sumando puntos valiosos para el campeonato en la categoría mayor.

Delfina Flaqué: sumando experiencia

La delegación sanjuanina se completó con la presencia de Delfina Flaqué. La piloto tuvo un inicio prometedor siendo segunda en las pruebas oficiales y en clasificación dentro de la categoría Junior. Tras una serie complicada, logró finalizar en la quinta posición en la carrera final, consolidando su crecimiento ante pilotos de gran trayectoria en el certamen vecino.

La acción para los sanjuaninos en tierras mendocinas continuará el próximo domingo 17 de mayo, cuando se dispute la tercera fecha del campeonato en el mismo trazado.