Comenzó en San Juan el 3° Festival Regional de Teatro Musical

Se lanzó formalmente el 3° Festival Regional de Teatro Musical en San Juan, un encuentro que reunirá a actores, bailarines, cantantes y estudiantes de distintas provincias del país con propuestas de formación, funciones teatrales y audiciones para becas internacionales.

El festival se desarrollará hasta el domingo 17 de mayo y tendrá como sede principal a Instituto Acapella, con actividades también en el Teatro del Bicentenario. La propuesta cuenta con el respaldo de la Ley de Mecenazgo y busca consolidar a San Juan como un polo regional para las artes escénicas.

La organización está a cargo de Sonia Belmonte y Emanuel Pi Álvarez, quienes destacaron el crecimiento del evento desde su primera edición. Según explicaron, este año participarán artistas y estudiantes provenientes de provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, La Rioja y Catamarca.

“El teatro musical representa una integración maravillosa entre danza, actuación y canto para poder relatar historias y llegar al corazón de los espectadores”, señalaron durante la presentación del festival. Además, remarcaron la importancia de sostener espacios culturales que fomenten “un pensamiento más humanista” y fortalezcan la formación artística en el interior del país.

Formación, autogestión y profesionalización

Durante las jornadas habrá más de 20 horas de capacitación intensiva con referentes nacionales del género. Entre los invitados figuran Karina K, Mariela Passeri, Nico Villalba, Marcelo Rosa, Flavia Farroni y Sabrina Nicoletti.

Las actividades incluirán clases magistrales de actuación, canto y danza, además de talleres específicos de audición y montajes performáticos. También se realizarán audiciones para acceder a 14 becas de perfeccionamiento en Nueva York, Madrid y Buenos Aires.

Uno de los ejes que atravesó la presentación fue el valor de la autogestión y la formación constante en las artes escénicas. En ese sentido, la actriz y referente cultural Rosita Yunes, quien será homenajeada durante el cierre del festival por sus 50 años de trayectoria, definió al teatro como “un vehículo de humanización y transformación social”.

“Que se formen. No se puede subir a un escenario improvisadamente”, expresó Yunes al dirigirse a los jóvenes artistas que comienzan en el teatro musical. También sostuvo que el recorrido artístico “requiere mucho esfuerzo y sacrificio” y que el objetivo no debe centrarse únicamente en llegar a grandes escenarios, sino en disfrutar el proceso creativo.

Desde la organización señalaron además que gran parte de los artistas que integran las producciones musicales locales surgieron de instancias de formación similares, por lo que consideran fundamental fortalecer la capacitación profesional en las provincias.

Cronograma del 3° Festival Regional de Teatro Musical

Viernes 15 de mayo

08:00 a 09:00 h: Acreditaciones.

09:00 a 10:00 h: Apertura del festival.

10:00 a 11:30 h: BALL ROOM JAZZ – Nico Villalba.

11:30 a 13:00 h: ACTUACIÓN – Karina K.

13:00 a 14:00 h: Break.

14:00 a 15:30 h: RITMOS URBANOS – Nico Altamirano.

15:30 a 16:00 h: Actividad Performática.

16:00 a 17:30 h: CANTO – Mariela Passeri.

17:30 a 19:00 h: Integración Pre-Congreso – Flavia Farroni y Sabrina Nicoletti.

19:00 a 20:00 h: TALLER DE AUDICIÓN – Nico Villalba.

21:00 h: Función obra “Lo Quiero Ya” – Sala Auditórium del Teatro Bicentenario.

Sábado 16 de mayo

09:00 a 10:30 h: TRAINING VOCAL para el artista de Teatro Musical – David Paez.

10:30 a 12:00 h: BALL ROOM JAZZ – Nico Villalba.

12:00 a 13:00 h: TALLER DE AUDICIÓN ACTUACIÓN – Karina K.

11:30 a 13:00 h: Break.

13:00 a 14:30 h: TALLER DE AUDICIÓN CANTO – Mariela Passeri.

15:00 a 16:30 h: ACTUACIÓN – Karina K (Sala A).

15:00 a 17:00 h: MONTAJE INFANTIL – Flavia Farroni y Sabrina Nicoletti (Sala B).

16:30 a 18:00 h: ACTUACIÓN – Fede Lucero.

18:00 a 18:30 h: Intervención Performática.

18:30 a 20:00 h: CANTO – Mariela Passeri.

21:00 h: Función obra “Nos Hizo Falta tanta agua” – Sala Auditórium del Teatro Bicentenario.

Domingo 17 de mayo